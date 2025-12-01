Інтерфакс-Україна
Події
18:30 01.12.2025

Шмигаль - Рютте: потрібні додаткові системи ППО, а також ракети до них, говорили про важливість PURL

1 хв читати
Шмигаль - Рютте: потрібні додаткові системи ППО, а також ракети до них, говорили про важливість PURL
Фото: ttps://t.me/Denys_Smyhal

Міністр оборони України Денис Шмигаль та Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у Брюсселі обговорили необхідність посилення ППО та важливість механізму PURL для стабільних поставок.

"Важлива зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Брюсселі. Подякував за лідерство та підтримку. Обговорили ситуацію на фронті та пріоритетні потреби", - написав Шмигаль у телеграм-каналі у понеділок.

За його словами, ключове питання, що обговорювалось на зустрічі, це посилення ППО. "Для стримування російського ракетного та дронового терору потрібні додаткові системи, а також ракети до них. Окремо зосередилися на ролі ініціативи PURL, критично важливої для стабільних поставок", - наголосив Шмигаль.

За словами міністра, він запевнив Рютте, що Україна "продовжує адаптувати сектор оборони до стандартів і принципів НАТО та реалізовувати спільні проєкти з партнерами".

Теги: #рютте #шмигаль #брюссель #зустріч

