Події
09:29 23.10.2025

У Брюсселі відбудеться саміт ЄС

Фото: elements.envato.com

У Брюсселі відбудеться засідання Європейської ради, на якому очікується прийняття важливих для України рішень. До лідерів ЄС звернеться президент України Володимир Зеленський.

Відповідно до порядку денного, засідання розпочнеться о 10.00 з обміну думками з президентом Європейського парламенту Робертою Метсолою. Потім про ситуацію на місцях та потреби України розкаже Зеленський, після чого обговорення українського питання буде продовжено тільки у форматі 26 глав держав та урядів країн-членів ЄС.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан буде відсутнім першу половину засідання через святкування національного дня і приєднається до колег у другій половині дня, про що він заздалегідь повідомив президента Європейської ради Антоніу Кошту, делегувавши свій голос прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо.

Основним питанням буде продовження підтримки України. Очікується, що глави держав та урядів привітають прийняття 19-го пакету санкцій, який був узгоджений за письмовою процедурою ранком четверга після того, як Словаччині зняла свої заперечення.

Єдиним неузгодженим питанням залишається фінансування України на 2026-2027 роки, для чого пропонується надати Києву так звану репараційну позику, в основі якої будуть російські іммобілізовані активи. Позика буде повернена Україні тільки у випадку, коли Росія сплатить всі репарації. Наразі прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вейвер, де зберігається левова частка російських активів Центрального банку РФ – приблизно 170 млрд євро - вимагає суттєвих гарантій, адже в разі визнання вимог Росії правомірними, на Бельгію ляже тягар повернення цих коштів.

Разом з цим, очікується, що Європейська рада сформулює рамки для подальшої роботи Європейської комісії над законодавчими пропозиціями щодо майбутньої фінансової підтримки України. Основними умовами для цієї позики є повага до міжнародного права, ризики та солідарність на рівні ЄС, розподіл тягаря з партнерами G7. "Саме це - рамкові умови обговорюватиме Європейська Рада і, сподіваюся, узгодить", - сказав напередодні засідання високопосадовий європейський дипломат.

