12:22 03.12.2025

Зеленський: після Брюсселя Умєров і Гнатов готуватимуть зустріч із представниками Трампа в США

Фото: https://www.president.gov.ua/

Секретар РНБО Рустем Умєров доповів про підготовку зустрічей у Брюсселі з радниками з питань національної безпеки європейських лідерів, після Брюсселю секретар РНБО і начальник Генштабу Андрій Гнатов готуватимуть зустріч із представниками президента Дональда Трампа в США, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Рустем Умєров доповів про підготовку сьогоднішніх зустрічей у Брюсселі з радниками з питань національної безпеки європейських лідерів. Разом із секретарем РНБО України на зустрічах буде начальник Генштабу Андрій Гнатов. Це постійна наша координація з партнерами, і ми забезпечуємо повноцінну активність процесу перемовин", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

За словами президента, представники України поінформують європейських колег про те, що відомо після вчорашніх контактів американської сторони в Москві, а також обговорять питання європейського компонента в необхідній архітектурі безпеки.

"Після Брюсселя Рустем Умєров і Андрій Гнатов готуватимуть зустріч із представниками Президента Трампа в Сполучених Штатах. Як і завжди, Україна працюватиме конструктивно заради реального миру. Очікую на нову доповідь за підсумками сьогоднішніх зустрічей у Європі", - зазначив президент.

