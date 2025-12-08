Інтерфакс-Україна
Події
21:48 08.12.2025

Зеленський прибув у Брюссель на зустріч з генсеком НАТО та президентами Євроради та Єврокомісії

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський прибув у Брюссель на зустріч з генсеком НАТО Марком Рютте та президентами Європейської ради Антоніу Коштою та Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Продовжуємо цей важливий день у Брюсселі. Попереду зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а також спільні перемовини з президентами Європейської ради Антоніу Коштою та Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн", - сказано в його телеграмі.

Зеленський підкреслив, що взаємодія з партнерами зараз дуже важлива та подякував за спільну роботу заради спільної безпеки.

 

Теги: #брюссель #зустріч #зеленський

