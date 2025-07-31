Інтерфакс-Україна
Події
17:24 31.07.2025

Генпрокурор: повідомлено 43 підозри посадовцям на Запоріжжі та Закарпатті

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Генпрокурор: повідомлено 43 підозри посадовцям на Запоріжжі та Закарпатті

Повідомлено про підозри 43 посадовцям із Запорізької області та Закарпаття за зловживання службовим становищем и розтрату бюджетних коштів, проінформував генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Запоріжжя і Закарпаття: понад 150 млн грн збитків. 43 підозри. Зловживання службовим становищем, розтрата бюджетних коштів, незаконні оборудки із землею — чергові приклади системної корупції, за яку має бути відповідальність", - написав він в телеграм-каналі в четвер.

За його словами, на Запорожжі підозру отримали 21 фігурант, збитки по справах сягають 71 млн грн.

"Найбільше у справі депутата-колаборанта, який у липні–серпні 2022 року на окупованій території Василівського району, у змові з окупантами, розтратив майже 24 тисячі тонн українського врожаю без відома та згоди власника фермерського господарства. Підозру оголошено заочно", - зазначив генпрокурор.

Він повідомив, що також підозри отримали: голова Кушугумської ОТГ, голова Комишуваської селищної ради, Оріхівський міський голова, колишній голова Приазовської селищної ради (нині депутат), директори Гуляйпільської міської лікарні та Обласного центру екстреної меддопомоги.

Кравченко уточнив, що всі вони отримали підози за розтрату бюджетних коштів.

Також генпрокурор додав: "Закарпатська область — 22 підозри, збитки 79,5 млн грн. Підозрювані — посадовці місцевого самоврядування, чиновники від медицини, освіти, культури, керівники комунальних установ".

Генпрокурор зазначив, що найбільш зухвалі випадки — махінації з курортними землями Закарпаття: посадовець Держземагентства незаконно вивів з Нацпарку "Синевир" 36,5 га землі; місцевий мешканець незаконно заволодів 2 га на полонині Драгобрат; державний реєстратор ЦНАП Тячівської міськради своєю службовою недбалістю дозволив незаконне оформлення 1,29 га землі в курортному Солотвині.

Клопотання щодо обрання запобіжних заходів і відсторонення від посад скеровано до судів.

Теги: #закарпаття #підозри #генпрокурор #запорізька_область #посадовці

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