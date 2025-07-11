Інтерфакс-Україна
Події
13:59 11.07.2025

ДБР у Житомирі ліквідувало схему з оформлення фіктивних груп інвалідності для військовозобов’язаних

1 хв читати
ДБР у Житомирі ліквідувало схему з оформлення фіктивних груп інвалідності для військовозобов’язаних
Фото: https://t.me/DBRgovua/

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за сприяння Нацполіції повідомили про підозру завідувачці відділення однієї з лікарень Житомира та її спільниці: жінки масово виготовляли для військовозобов’язаних чоловіків документи щодо призначення групи інвалідності.

В телеграм-каналі в п'ятницю ДБР інформує, що незаконну діяльність фігурантки почали з жовтня 2024 року.

"Завідувачка відділення входила до складу експертної команди лікарні, яка наразі замість МСЕК визначає і присвоює інвалідність. Вона виготовляла для охочих низку медичних документів, у тому числі історію хвороби з підробленими даними про довготривале лікування у медзакладах", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Бюро, загальне рішення про призначення групи інвалідності приймалося на підставі цих документів та за активної участі завідувачки відділення, яка впливала на інших лікарів.

"Посередниця проводила всю комунікацію з потенційними клієнтами. Вартість "послуги" складала $5500 з особи", - зазначають у відомстві.

Теги: #підозри #документи #військовослужбовці #житомир #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:50 11.07.2025
Кличко назвав підозри Бондаренку та Кандибору необґрунтованими і заявляє про посилення тиску на владу Києва

Кличко назвав підозри Бондаренку та Кандибору необґрунтованими і заявляє про посилення тиску на владу Києва

13:32 11.07.2025
Нардепу Шевченку повідомлено про нову підозру - в шахрайстві на десятки мільйонів

Нардепу Шевченку повідомлено про нову підозру - в шахрайстві на десятки мільйонів

11:20 11.07.2025
ДБР завершило розслідування щодо спільника бізнесмена Гринкевича, який постачав неякісний одяг військовим

ДБР завершило розслідування щодо спільника бізнесмена Гринкевича, який постачав неякісний одяг військовим

10:41 11.07.2025
Заступника командира однією з в/ч Чернігівщини підозрюють у завданні державі 25 млн грн збитків на закупівлі деревини

Заступника командира однією з в/ч Чернігівщини підозрюють у завданні державі 25 млн грн збитків на закупівлі деревини

10:03 11.07.2025
ДБР проводить обшуки у ексміністра Кубракова – джерело

ДБР проводить обшуки у ексміністра Кубракова – джерело

17:42 10.07.2025
Екссекретар Київради Бондаренко назвав підозру йому необґрунтованою і має намір захищатися в суді

Екссекретар Київради Бондаренко назвав підозру йому необґрунтованою і має намір захищатися в суді

12:15 10.07.2025
Колишньому секретарю Київради повідомлено про підозру у службовій недбалості і сприянні ухилянню від військової служби - ДБР

Колишньому секретарю Київради повідомлено про підозру у службовій недбалості і сприянні ухилянню від військової служби - ДБР

11:31 10.07.2025
ДБР закликає військових, які вперше пішли в СЗЧ, скористатися можливістю повернутися на службу до 30 серпня

ДБР закликає військових, які вперше пішли в СЗЧ, скористатися можливістю повернутися на службу до 30 серпня

12:12 09.07.2025
Комісія ООН з розслідування порушень в Україні закликає до подання матеріалів

Комісія ООН з розслідування порушень в Україні закликає до подання матеріалів

11:17 09.07.2025
Військовий отримав 7 років ув'язнення за дезертирство та викрадення бронетранспортера - ДБР

Військовий отримав 7 років ув'язнення за дезертирство та викрадення бронетранспортера - ДБР

ВАЖЛИВЕ

Нардепу Шевченку повідомлено про нову підозру - в шахрайстві на десятки мільйонів

Генштаб зафіксував впродовж доби 214 бойових зіткнень

Окупанти за добу втратили 1040 осіб та 344 од. автотехніки - Генштаб

Зеленський закликає посилити санкції на РФ та запобігти планам Путіна збільшити армію з 1,2 до 1,5 млн

Україна знайшла рішення збивати 700-1000 БпЛА щодня дронами-перехоплювачами, потрібні фінанси партнерів – Зеленський

ОСТАННЄ

Україна та ЄС інвестують по EUR50 млн в спільний грантовий фонд оборонних інновацій Brave BraveTech EU

Україна та Італія уклали план дій для відновлення водогосподарської інфраструктури і розбудови європейської системи моніторингу повітря – глава Міндовкілля

BGV та ЄБРР на URC-2025 домовились про стратегічну співпрацю для розвитку графітового проєкту компанії

Негода знеструмила 438 населених пунктів у п'яти областях, енергоспоживання знизилось внаслідок похолодання – "Укренерго"

ЄБРР надасть Winner Leasing кредит до EUR10 млн для підтримки бізнесу

Вихідні в Україні будуть теплими і без опадів, лише на Лівобережжі місцями короткочасний дощ

ОГТСУ та італійська Snam S.p.A. в рамках URC-2025 підписали меморандум про транспортування газу з використанням українських ПСГ

GORO Mountain Resort в Карпатах розпочав реалізацію проєкту системи електропостачання вартістю EUR11 млн

ЦПД повідомляє про удар по Луховицькому авіазаводу в РФ

Зеленський після атаки по Харкову: потрібні інвестиції у дрони-перехоплювачі та посилення санкцій проти РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА