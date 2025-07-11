ДБР у Житомирі ліквідувало схему з оформлення фіктивних груп інвалідності для військовозобов’язаних

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Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за сприяння Нацполіції повідомили про підозру завідувачці відділення однієї з лікарень Житомира та її спільниці: жінки масово виготовляли для військовозобов’язаних чоловіків документи щодо призначення групи інвалідності.

В телеграм-каналі в п'ятницю ДБР інформує, що незаконну діяльність фігурантки почали з жовтня 2024 року.

"Завідувачка відділення входила до складу експертної команди лікарні, яка наразі замість МСЕК визначає і присвоює інвалідність. Вона виготовляла для охочих низку медичних документів, у тому числі історію хвороби з підробленими даними про довготривале лікування у медзакладах", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Бюро, загальне рішення про призначення групи інвалідності приймалося на підставі цих документів та за активної участі завідувачки відділення, яка впливала на інших лікарів.

"Посередниця проводила всю комунікацію з потенційними клієнтами. Вартість "послуги" складала $5500 з особи", - зазначають у відомстві.