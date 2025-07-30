Інтерфакс-Україна
Події
12:25 30.07.2025

В справах НАБУ з 2016 по 2025 рік повідомлено про підозру 71 чинному та колишньому нардепу

1 хв читати
В справах НАБУ з 2016 по 2025 рік повідомлено про підозру 71 чинному та колишньому нардепу

В кримінальних справах, які розслідує Національне антикорупційне бюро (НАБУ), з 2016 по 2025 роки про підозру повідомлено 71 чинному та колишньому народному депутату, із них 42 — упродовж 2022–2025 років, повідомляє НАБУ.

"До створення НАБУ і САП у 2015 році притягнення народних депутатів до відповідальності за корупцію було радше винятком, ніж правилом. Ситуація змінилася. З 2016 по 2025 рік у кримінальних провадженнях, які розслідуються детективами Національного бюро, про підозру повідомлено 71 чинному та колишньому народному депутату, із них 42 — упродовж 2022–2025 років", - інформує НАБУ в телеграм-каналі в середу.

В НАБУ зазначають, що 31 фігурант — це депутати поточного, дев’ятого скликання Верховної Ради України.

За інформацією Бюро, до типових корупційних правопорушень, у яких викрито нардепів, належать: привласнення або розтрата майна, ст. 191 КК України – 17; одержання неправомірної вигоди, ст. 368 КК України – 4; зловживання владою чи службовим становищем, ст. 364 КК України – 14; недостовірне декларування, ст. 366-2 КК України – 15; незаконне збагачення, ст. 368-5 КК України – 3.

"НАБУ і САП послідовно доводять — закон однаковий для всіх, а депутатський мандат не звільняє від відповідальності", - резюмується в повідомленні.

Теги: #депутати #підозри #набу #кримінальні_справи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:17 30.07.2025
"Європейська солідарність" закликатиме Раду підтримати реальну реформу антикорупційних органів - Фріз

"Європейська солідарність" закликатиме Раду підтримати реальну реформу антикорупційних органів - Фріз

22:40 29.07.2025
Стефанчук розраховує, що Рада ухвалить президентський законопроєкт про посилення НАБУ/САП у цілому

Стефанчук розраховує, що Рада ухвалить президентський законопроєкт про посилення НАБУ/САП у цілому

21:45 29.07.2025
"Євросолідарність" подає альтернативний законопроєкт щодо НАБУ/САП

"Євросолідарність" подає альтернативний законопроєкт щодо НАБУ/САП

22:57 25.07.2025
Понад 5,8 тис. і понад 9,5 тис. учасників зафіксовано в перші два дні акції проти обмеження незалежність НАБУ/САП – ОЗОН

Понад 5,8 тис. і понад 9,5 тис. учасників зафіксовано в перші два дні акції проти обмеження незалежність НАБУ/САП – ОЗОН

21:43 25.07.2025
Посли держав G7 очікують на швидке ухвалення президентського законопроєкту про НАБУ і САП

Посли держав G7 очікують на швидке ухвалення президентського законопроєкту про НАБУ і САП

18:40 25.07.2025
Генпрокурор: На Львівщині підозри отримали 18 посадовців

Генпрокурор: На Львівщині підозри отримали 18 посадовців

05:37 15.07.2025
Шістьом столичним посадовцям оголосили підозри у справі про збитки на 46 млн грн – генпрокурор

Шістьом столичним посадовцям оголосили підозри у справі про збитки на 46 млн грн – генпрокурор

13:59 11.07.2025
ДБР у Житомирі ліквідувало схему з оформлення фіктивних груп інвалідності для військовозобов’язаних

ДБР у Житомирі ліквідувало схему з оформлення фіктивних груп інвалідності для військовозобов’язаних

13:50 11.07.2025
Кличко назвав підозри Бондаренку та Кандибору необґрунтованими і заявляє про посилення тиску на владу Києва

Кличко назвав підозри Бондаренку та Кандибору необґрунтованими і заявляє про посилення тиску на владу Києва

22:19 05.06.2025
Колишніх детектива БЕБ і слідчого Нацполіції підозрюють у вимаганні $150 тис. хабаря

Колишніх детектива БЕБ і слідчого Нацполіції підозрюють у вимаганні $150 тис. хабаря

ВАЖЛИВЕ

СБУ задокументувала понад 10 тис. хіматак РФ проти Сил оборони України з початку повномасштабної війни

Лондонський суд у середу оголосить рішення по справі ПриватБанку проти Коломойського та інших

Кількість загиблих у Новоплатонівці Харківської області зросла до 6

РФ вдарила по навчальному підрозділу сухопутних військ ЗСУ, три жертви та 18 постраждалих

Трамп зменшив дедлайн для Росії до 10 днів

ОСТАННЄ

Голова освітнього комітету Ради Бабак: оплату праці педагогів потрібно підвищувати

Заступника керівника Уманської окружної прокуратури судитимуть за протиправне отримання інвалідності

НКЕК створить робгрупу щодо впровадження та забезпечення функціонування європейського роумінгу RLAH в Україні

Кабмін звільнив голову АРМА Думу

Дощова погода поступово відступає з України, в п'ятницю опадів не очікується

На Волині затримали організаторів схеми незаконного перетину кордону – прокуратура

СБУ задокументувала понад 10 тис. хіматак РФ проти Сил оборони України з початку повномасштабної війни

Зеленський підписав закон про публічно-приватне партнерство

На Одещині затримали т.в.о. начальника районного ТЦК та СП за хабарництво

Лондонський суд у середу оголосить рішення по справі ПриватБанку проти Коломойського та інших

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА