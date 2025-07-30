В справах НАБУ з 2016 по 2025 рік повідомлено про підозру 71 чинному та колишньому нардепу

В кримінальних справах, які розслідує Національне антикорупційне бюро (НАБУ), з 2016 по 2025 роки про підозру повідомлено 71 чинному та колишньому народному депутату, із них 42 — упродовж 2022–2025 років, повідомляє НАБУ.

"До створення НАБУ і САП у 2015 році притягнення народних депутатів до відповідальності за корупцію було радше винятком, ніж правилом. Ситуація змінилася. З 2016 по 2025 рік у кримінальних провадженнях, які розслідуються детективами Національного бюро, про підозру повідомлено 71 чинному та колишньому народному депутату, із них 42 — упродовж 2022–2025 років", - інформує НАБУ в телеграм-каналі в середу.

В НАБУ зазначають, що 31 фігурант — це депутати поточного, дев’ятого скликання Верховної Ради України.

За інформацією Бюро, до типових корупційних правопорушень, у яких викрито нардепів, належать: привласнення або розтрата майна, ст. 191 КК України – 17; одержання неправомірної вигоди, ст. 368 КК України – 4; зловживання владою чи службовим становищем, ст. 364 КК України – 14; недостовірне декларування, ст. 366-2 КК України – 15; незаконне збагачення, ст. 368-5 КК України – 3.

"НАБУ і САП послідовно доводять — закон однаковий для всіх, а депутатський мандат не звільняє від відповідальності", - резюмується в повідомленні.