Кличко назвав підозри Бондаренку та Кандибору необґрунтованими і заявляє про посилення тиску на владу Києва

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Підозри директору Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації (КМДА) Руслану Кандибору та колишньому секретарю Київської міської ради, депутату міськради Володимиру Бондаренку є необґрунтованими та маніпулятівними, вважає мер Києва Віталій Кличко, повідомивши, що і Бондаренко, і Кандибор доводитимуть свою правову позицію у суді.

"У один день (10 липня) правоохоронці вручили підозри одразу двом представникам столичної влади… Це свідчить про те, що політичний тиск на міську владу посилюється. Робиться все, щоб нищити репутацію влади столиці та дестабілізувати життєзабезпечення Києва", - написав Кличко в Телеграм у п'ятницю вранці.

Він зазначив, що результати експертизи, які отримала міська влада та передала правоохоронцям, підтверджують, що були допущені помилки та грубі порушення під час будівництва ділянки тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" у 2008-10 роках, коли Кандибора "й близько не було ні на будівництві метро, ні в столичній адміністрації". "Водночас експерти підтвердили, що всі необхідні регламентні роботи з утримання та експлуатації перегінного тунелю виконувались у повному обсязі", - стверджує мер.

Бондаренку, за його словами, інкримінують "виконання безпосередніх функціональних обовʼязків: підписання розпоряджень, листів, відомостей, платіжних документів". Стосовно начебто незаконної виплати Бондаренком зарплати депутату від "Європейської солідарності" і керуючому справами Київради Ігорю Хацевичу, Кличко зазначив, що слідство знає про повернення Хацевичем до бюджету коштів, отриманих від Київради, і що той не отримував кошти за місцем несення служби.

Мер Києва зазначив, що з 2019 по кінець весни 2025 року правоохоронні органи розпочали понад 1500 кримінальних проваджень відносно співробітників КМДА та структурних підрозділів, із них за 2025 рік майже 80. Із 2019 року в КМДА провели понад 1200 обшуків, вручили більше 300 підозр. У той же час винесело лише чотири обвинувальні вироки, які набрали законної сили.

"Обшуки проводять на роботі, вдома, в автомобілях та у рідних. І все це широко висвітлюють у ЗМІ, лунають голосні звинувачення, людей визначають винними без рішення суду. У слідчих діях задіяні всі силові структури України – загально державні, міські та правоохоронці з інших областей. Ця діяльність перетворилась на репресивну, без перебільшення. Й така ситуація не тільки в Києві", - написав Кличко.

Як повідомлялося, 10 липня Національна поліція України повідомила про висунення підозри Кандибору, який, за даними слідства, проігнорував загрозу аварійної ситуації на "синій лінії" київського метро в грудні 2023 року, що спричинило збитки бюджету столиці на понад 164 млн грн. Слідчі повідомили чиновнику про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Раніше, у липні 2024 року, повідомлено про підозру начальнику служби колії, тунельних споруд та головному інженеру КП "Київський метрополітен". У листопаді 2024 року про підозру повідомлено колишньому керівнику КП "Київський метрополітен" за фактом неналежного виконання службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що призвело до підтоплення і розгерметизації тунелів між станціями метро.

Бондаренку у той самий день повідомили про підозру у службовій недбалості і сприянні ухилянню від військової служби колишньому секретарю Київради. "Він у 2022–2023 роках незаконно нараховував заробітну плату керуючому справами Київради, який разом з іншими депутатами мобілізувався до лав ЗСУ. При цьому він достеменно знав, що останній проходить військову службу. Його дії завдали збитків державі на понад 690 тис. грн", - заявили в ДБР.

Раніше, у березні Бондаренко написав заяву про відсторонення від обов'язків заступника міського голови - секретаря Київської міської ради у зв'язку розслідування у резонансній справі щодо земельної корупції у Києві, у якій він проходив в якості свідка. 8 квітня Київська міська рада після заяви Кличка, що Бондаренко має піти з посади, з другого разу підтримала заяву.