Інтерфакс-Україна
Події
18:40 25.07.2025

Генпрокурор: На Львівщині підозри отримали 18 посадовців

2 хв читати
Генпрокурор: На Львівщині підозри отримали 18 посадовців

Правоохоронці повідомили про підозри 18 посадовцям органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, комунальних підприємств і керівникам компаній-підрядників у Львівській області, їх дії призвели до 51 млн. грн. збитків державі, повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"Прокурори Львівської обласної та окружних прокуратур області спільно з іншими правоохоронними органами повідомили про підозру посадовцям органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, комунальних підприємств і керівникам компаній-підрядників. Дії цих осіб призвели до 51 млн грн збитків бюджету", - написав Кравченко у телеграм у п'ятницю.

Генпрокурор перерахував підозрюваних та коротко розповів про їх справи:

Заступник голови однієї з сільрад Львівщини – в умовах воєнного стану посадовець привласнив кошти під час закупівлі антидронових рушниць.

4 посадовці ДП "Ліси України" – безпідставно видавали лісорубні квитки, через що знищено щонайменше 9 530 дерев і завдано значну шкоду бюджету.

В.о. керівника Франківської РДА, керівниця Галицької РДА Львова та директор компанії-підрядника – підрядник штучно завищив вартість аварійно-відновлювальних робіт житлових будинків після ракетного обстрілу на вул. Стрийській, а чиновники – погодили йому цю проектно-кошторисну документацію.

Державний інспектор митного поста "Яворів" Львівської митниці – організував незаконну схему ввезення товарів до України без сплати обов’язкових митних платежів.

Посадовиця органу соцзахисту Стрийської РДА та її чоловік-спільник – розтратили бюджетні кошти – гроші списували, як компенсації за фіктивними договорами за програмою "Муніципальна няня".

Інспектор управління капбудівництва Львівської ОВА – підписав акт виконаних робіт у навчальному закладі по роботах, які в дійсності не проводились.

Колишній директор комунального підприємства Самбора, директор компанії-підрядника, інженер технагляду – здійснили "ремонт" трубопроводу. Але не в реальності, а лише на папері.

ФОП та директор товариства – привласнили бюджетні кошти, які виділялись на капремонт відділення дитячого медзакладу Львова.

Директор одного з ТОВ – використовував службові повноваження для особистого збагачення. Поставив у Рава-Руську лікарню вугілля, якість якого не відповідала умовам договору.

"Знов і знов – те саме. Змінюються тільки назви міст. Львів, Чернівці, Київ – всюди чиновники намагаються обікрасти та обманути громаду. Людей, на благо яких вони мали б працювати", - зазначив Кравченко.

"Органи прокуратури продовжать системне викриття і притягнення до відповідальності всіх порушників. Покарання – невідворотне. Працюємо далі", - резюмував генпрокурор.

Теги: #підозри #львівська_область #посадовці

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:45 16.07.2025
У військову частину на Львівщині закупили пошкоджених генераторів на понад 31 млн грн - ДБР

У військову частину на Львівщині закупили пошкоджених генераторів на понад 31 млн грн - ДБР

05:37 15.07.2025
Шістьом столичним посадовцям оголосили підозри у справі про збитки на 46 млн грн – генпрокурор

Шістьом столичним посадовцям оголосили підозри у справі про збитки на 46 млн грн – генпрокурор

13:59 11.07.2025
ДБР у Житомирі ліквідувало схему з оформлення фіктивних груп інвалідності для військовозобов’язаних

ДБР у Житомирі ліквідувало схему з оформлення фіктивних груп інвалідності для військовозобов’язаних

13:50 11.07.2025
Кличко назвав підозри Бондаренку та Кандибору необґрунтованими і заявляє про посилення тиску на владу Києва

Кличко назвав підозри Бондаренку та Кандибору необґрунтованими і заявляє про посилення тиску на владу Києва

11:05 24.06.2025
На Львівщині знайдено 2,5-річну дівчинку, яка зникла напередодні – ДСНС

На Львівщині знайдено 2,5-річну дівчинку, яка зникла напередодні – ДСНС

15:26 13.06.2025
Викрито корупційну оборудку в Мінрегіоні за участю топпосадовців держави - НАБУ

Викрито корупційну оборудку в Мінрегіоні за участю топпосадовців держави - НАБУ

08:39 13.06.2025
Іранські високопосадовці і вчені-ядерники загинули внаслідок атаки Ізраїлю по об'єктах в Ірані

Іранські високопосадовці і вчені-ядерники загинули внаслідок атаки Ізраїлю по об'єктах в Ірані

16:38 10.06.2025
Елеватор потужністю 30 тис. тонн і сухий порт побудують у Львівській області

Елеватор потужністю 30 тис. тонн і сухий порт побудують у Львівській області

22:19 05.06.2025
Колишніх детектива БЕБ і слідчого Нацполіції підозрюють у вимаганні $150 тис. хабаря

Колишніх детектива БЕБ і слідчого Нацполіції підозрюють у вимаганні $150 тис. хабаря

15:41 05.05.2025
Перед судом постануть учасники злочинної групи, викриті на розкраданні пального з в/ч на Львівщині - ДБР

Перед судом постануть учасники злочинної групи, викриті на розкраданні пального з в/ч на Львівщині - ДБР

ВАЖЛИВЕ

Трамп про тристоронню зустріч з Путіним та Зеленським: Вона буде, але мала б відбутися ще 3 місяці тому

Трамп розглядає можливість запровадження вторинних санкцій проти РФ раніше, ніж через 50 днів

Щонайменше 2 людини загинули і 6 поранені через ворожі обстріли Донеччини

Ердоган проведе переговори з Трампом і Путіним, щоб дізнатися про їхні наміри щодо зустрічі у Стамбулі

Рада розгляне законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ та САП 31 липня - Стефанчук

ОСТАННЄ

Трамп про тристоронню зустріч з Путіним та Зеленським: Вона буде, але мала б відбутися ще 3 місяці тому

Президентський законопроєкт про НАБУ/САП закріплює процесуальну незалежність керівника і прокурорів САП від генпрокурора – юрист

У Харкові завершені аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого авіаудару

Трамп розглядає можливість запровадження вторинних санкцій проти РФ раніше, ніж через 50 днів

Скасування рішень про перейменування вулиць на честь захисників України неприпустиме – УІНП

У застосунку Армія+ з'явився новий навчальний курс "Стоп корупція. Уповноважені"

Зеленський поставив завдання: здатність України у визначений час застосувати щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на добу

Качка обговорив з експертами президентський законопроєкт про НАБУ та САП

Житель Хмельниччини отримав 15 років тюрми за підготовку терактів біля підрозділів ТЦК та Нацгвардії

DeepState: Ворог зміг закріпитися у Кам’янському і проводить штурмові дії на Плавні та Степногірськ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА