Колишніх детектива БЕБ і слідчого Нацполіції підозрюють у вимаганні $150 тис. хабаря

Прокурори САП та детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру двом колишнім правоохоронцям, які вимагали від підприємця хабар у розмірі $150 тис. США за можливість уникнення кримінальної відповідальності.

"Намагаючись примусити підприємця надати неправомірну вигоду, посадові особи упродовж тривалого часу робили спроби переконати останнього у невідворотності повідомлення про підозру, засудження і призначення покарання у вигляді позбавлення волі із конфіскацією всього належного майна", - йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в телеграм-каналі.

Як повідомили в прокуратурі, один з викритих хабарників раніше обіймав посаду детектива центрального управління БЕБ. Інший був слідчим Нацполіції у Київській області. Вони заявили керівнику юридичної особи, що той може відкупитися від кримінальної відповідальності за $150 тис. доларів США.

Крім цього, підприємцю пообіцяли припинити блокування його рахунків.

Хабарників звільнено із займаних посад, їм оголошено про підозри. Дії колишніх посадовців кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України з урахуванням ступеня співучасті.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2997