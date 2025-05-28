"Дарниця" вимагає розслідувати інцидент з підключенням невідомої особи до онлайн-наради з реформування фармринку

Фармкомпанія "Дарниця" назвала провокацією інцидент з підключенням невідомої особи до робочої наради з реформування фармацевтичного ринку за участі представників Міністерстві охорони здоров'я та державних структур та вимагає провести розслідування цього інциденту.

"Під час Zoom-наради з питань реформування сфери охорони здоров’я відбулася цинічна провокація, яка мала всі ознаки спланованої інформаційної атаки. Про те, що ця акція з дискредитації обговорення реформи та її учасників була ретельно спланована, свідчить і миттєва масова інформаційна кампанія, в якій беруть участь непрозорі телеграм-канали та блогери", - йдеться в заяві компанії щодо інциденту, який стався 26 травня 2025 року.

Компанія пояснює, що "під час зустрічі невідомий користувач, який скористався ім’ям власника фармацевтичної компанії "Дарниця" приєднався до конференції під обліковим записом Glib Zagoriy та розмістив повідомлення провокативного змісту з елементами дискредитації, що порушували норми ділової етики російською мовою в чат, після чого самостійно видалив повідомлення та вийшов".

"Присутній на нараді представник "Дарниці" одразу взяв слово, наголосив на факті провокації з боку невідомих осіб та звернувся до адміністратора чату з вимогою їх ідентифікації", - заявляє компанія.

У "Дарниці2 повідомили, що компанія надіслала звернення з вимогою фіксації інциденту організаторам наради та представникам державних структур.

"Ми наполягаємо на розслідуванні цього випадку як прецеденту, що вимагає не лише технічної фіксації, а й оновлення стандартів безпеки та відповідальності в комунікації між державою та бізнесом"", - заявили в компанії.

Фармкопанія "Дарниця" - лідер фармринку України в натуральному виразі. Компанія присутня на ринку понад 90 років і випускає ліки 180 брендів у 15 різних формах. Стратегічні напрями розвитку портфеля - кардіологія, неврологія, вирішення проблем болю.

Кінцевим бенефіціаром компанії є Гліб Загорій.