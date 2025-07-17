Інтерфакс-Україна
Події
01:44 17.07.2025

"Артеріум" спростовує звинувачення у незаконній діяльності на території РФ

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Фармацевтична корпорація "Артеріум" спростовує звинувачення у незаконній діяльності зі збуту лікарських засобів на території РФ, називає ці звинувачення безпідставними і надуманими.

Про це йдеться в заяві корпорації щодо обшуків, проведених в середу Нацполіцією в офісі компанії "Артеріум" і на підприємствах, які виробляють продукцію ТМ "Артеріум" у Києві та Львові, переданій агенству "Інтерфакс-Україна".

"Інформація, яка була поширена 16 липня 2025 року на сайті Нацполіції України, а також у низці українських медіа, містить безпідставні та надумані обвинувачення щодо участі компаній, що реалізують свою продукцію під ТМ "Артеріум", у незаконній діяльності зі збуту ліків на території рф", - заявляє "Артеріум".

У корпорації зазначають, що це вже третій раз за останні три роки, коли підприємства ТМ "Артеріум" піддаються обшукам з боку правоохоронних органів, що не дають їм результатів. Зокрема, у 2022 році на підприємствах ТМ "Артеріум" відбувся обшук без будь-яких процесуальних документів за безпідставною підозрою у колабораційній діяльності, у лютому 2025 року відбулись обшуки на підприємствах трьох ключових гравців фармринку України, "і сьогодні – знову обшуки та безпідставні обвинувачення".

"Занепокоєння викликає і те, що у момент, коли обшуки тривали, а слідчі дії ще не були завершені, на офіційному сайті Нацполіції вже було оприлюднено звинувачення та заздалегідь змонтований відеосюжет, що висвітлює нібито "викриття схеми". Одночасно з цим новини зі звинуваченнями у "злочинах" опублікувала низка телеграм-каналів", - заявляють в корпорації.

У компанії нагадують, що усі компанії ТМ "Артеріум" припинили виготовлення та експорт продукції на територію РФ і Республіки Білорусь з 24 лютого 2022 року, корпорація дотримується законодавчої заборони на експорт продукції до цих країн і вважає будь-яку взаємодію з країною-агресором неприпустимою, зокрема, з етичної точки зору.

"Артеріум" повністю покинув ці ринки та не співпрацює з жодними російськими чи білоруськими підприємствами, контрагентами, установами чи органами. Ми не проводимо жодної діяльності на території цих країн – ні прямо, ні опосередковано (ані через контрагентів, ані через території третіх країн)", - підкреслюють в корпорації.

Також в корпорації не виключають "ймовірності того, що на території РФ та РБ хтось може продавати продукцію в упаковці, схожій з продукцією ТМ "Артеріум", проте запевняємо, що це не є продукція компаній ТМ "Артеріум" і ми не маємо до цього жодного відношення".

"У наших зовнішньоекономічних контрактах міститься пряма заборона контрагентам постачати нашу продукцію на територію рф і рб. Ми не маємо ані достовірної інформації про присутність тих чи інших препаратів, зокрема з можливим незаконним використанням наших ТМ, ані способу впливати на такі події, якщо вони могли б мати місце. Ми не маємо жодного контролю над діяльністю третіх сторін, які могли б незаконно використовувати торгівельні позначення або виробничу інформацію без відома та згоди компанії", - заявляє корпорація.

Водночас в корпорації розцінюють "подібні дії з боку правоохоронних органів як чергову спробу публічного тиску на бізнес, що перешкоджає роботі фармкомпаній, які є критично важливими для функціонування системи охорони здоров’я нашої країни в умовах воєнного стану".

"Ми будемо наполягати на об’єктивному та неупередженому розслідуванні, яке спростує будь-які звинувачення на адресу компаній, що виробляють продукцію ТМ "Артеріум", - підкреслили в корпорації.

Також вони нагадують, що з початку повномасштабного вторгнення компанії ТМ "Артеріум" здійснюють всебічну підтримку ЗСУ та медичних установ.

"Близько двох сотень наших працівників захищають державу у лавах ЗСУ. Понад 10 наших колег загинули з початку 2022 року. Наша підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно для перемоги України", - запевняють в корпорації.

Теги: #фармкомпанія #обшук #заява

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