Aurora відкрила перший магазин у Бухаресті

Група компаній "Аврора" відкрила перший магазин Aurora у Бухаресті у п’ятницю, 11 липня, цей магазин став 50м в Румунії, повідомили у пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

"Наша бізнес-модель, яка поєднує широкий асортимент, якісний сервіс і демократичні ціни, виявилася близькою як українцям, так і європейським покупцям. Відкриття в Бухаресті — це підтвердження довіри клієнтів та вагомий крок у підкоренні європейського ринку. Ми пишаємося тим, що можемо представляти українську якість за кордоном і відкривати нові можливості для українських виробників на міжнародній арені", — коментує співвласник групи компаній "Аврора" Тарас Панасенко.

Новий магазин Aurora (Bucuresti, Calea Cringasi nr.29 sector 6) загальною площею 200 кв. м, пропонує формат компактного магазину з широким асортиментом товарів, де можна придбати все необхідне для щоденних потреб. Для комфортного шопінгу в торговому залі розташовані прайсчекери для швидкої перевірки цін покупцями.

В пресслужбі відмітили, що Aurora успішно конкурує на ринку Румунії, індекс лояльності місцевих клієнтів NPS є навіть вищим за український — приблизно 80 проти 60.

Як повідомлялось, перший магазин Aurora в Румунії з'явився у жовтні 2023 року в м. Сучава, що стало початком міжнародного розвитку компанії. У 2024 році був відкритий розподільчий центр у місті Бакеу, що забезпечило оптимізацію логістики.

Масштабування групи компаній "Аврора" в Румунії відкриває нові можливості як для місцевих, так і для українських виробників. Станом на сьогодні понад 27 українських компаній вже експортують свою продукцію для реалізації в магазинах мережі Aurora в Румунії. Це не лише стимул для зростання українського експорту, а й місток до міжнародного ринку для малого та середнього бізнесу з України.

"Аврора" — національна компанія з прямими іноземними інвестиціями від Фонду Horizon Capital, заснована 2011 року Львом Жиденком, Тарасом Панасенком і Лесею Клименко, головний офіс розташований у Полтаві. На липень 2025 року мережа налічує понад 1 700 магазинів "Аврора" на території України та 50 магазинів Aurora в Румунії.

За даними Opendatabot, власником ТОВ "Вигідна покупка", яке розвиває мережу "Аврора", є кіпрська "Авроритейл Інвестменс Лімітед", її бенефіціар – Жиденко.