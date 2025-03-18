Інтерфакс-Україна

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03:44 18.03.2025

"АТБ", "Сільпо" і "Аврора" стали лідерами роздрібної торгівлі за виторгом у 2024р – індекс Opendatbot

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Виторг десяти найбільших компаній роздрібної торгівлі за підсумками 2024 року становив 529,2 млрд грн, лідерами стали мережі "АТБ ", "Сільпо" та "Аврора", засвідчують дані індексу Opendatabot.

Сумарно десяток найбільших компаній у сегменті роздрібної торгівлі забезпечив майже 12,4% загальноукраїнського виторгу за минулий рік.

Згідно з даними проєкту, у трійці лідерів за сумою виторгу у 2024 році опинилися "АТБ-Маркет" з показником 208,9 млрд грн (+15,3% до попереднього року), "Сільпо-Фуд" з 93 млрд грн (+9,8%) та "Вигідна покупка" з 38 млрд грн ("Аврора", +40,6%).

До десятка найбільших роздрібних операторів увійшли також "Фора" (35 млрд грн, +18,5%), Rozetka (29,7 млрд грн, +16,8%), Novus (29 млрд грн, +23%), Metro (28,7 млрд грн, +12,5%), "Руш" (магазини EVA та інтернет-магазин EVA.UA, 26,9 млрд грн, +28,2%), "Омега" (Varus, 20 млрд грн, +14,3%), "Фудком" ("Велика кишеня", 19,9 млрд грн, +16,1%).

Індекс Opendatabot – це аналітичний інструмент, що публікується щорічно та дає змогу оцінити реальний стан і географію українського бізнесу. Індекс базується на даних із державних реєстрів, Opendatabot, фінансової звітності компаній, інформації про зв’язки із РФ, санкційних списках та інших аналітичних інструментах.

Як повідомлялося, за підсумками 2023 року лідерами індексу Opendatabot у категорії роздрібної торгівлі були "АТБ", "Сільпо" та "Фора", а в 2022-му "Фору" потіснили "Епіцентр" і Metro.

Джерело: https://opendatabot.ua/c/index/retail%20trade

Теги: #торгмережі #виторг #роздріб

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