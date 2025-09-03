Держподатслужба викрила схему заниження виторгу закладами харчування для ухилення від сплати податків

Державна податкова служба України (ДПС, Держподатслужба) під час аналізу діяльності суб’єктів господарювання, які працюють у сфері громадського харчування: ресторанах, кафе, барах, - викрила окремі заклади на заниженні виторгів, в деяких випадках в деклараціях зазначалося до 50 тис. грн на місяць.

"Такі показники є економічно необґрунтованими. Навіть невеликий заклад зазвичай потребує мінімум трьох працівників: кухаря, офіціанта та бармена. При цьому, відповідно до законодавства, заробітна плата кожного з них не може бути меншою за 8 тис. грн", - йдеться в повідомленні на сайті органу.

В ДПС підкреслили, що крім витрат на оплату праці власники закладів зобов’язані також придбати ліцензію на роздрібну торгівлю алкоголем, утримувати приміщення, закупити продукти, забезпечити інші витрати на утримання бізнесу, а також сплачувати податки.

Ба більше, окремі ресторатори декларують лише безготівкові операції, або готівкові розрахунки у них є незначними – до 5% від загального виторгу.

"У підсумку очевидно, що при задекларованих виторгах у розмірі до 50 тис. грн жоден заклад не зміг би реально функціонувати. Це шкодить не лише бюджету держави, а й самому бізнесу, адже ризикові заклади потрапляють під посилений контроль", - додали в ДПС.

Держподатслужба наголосила, що всі розрахункові операції мають проводитися через реєстратори розрахункових операцій (РРО) у повному обсязі.