Інтерфакс-Україна
Події
11:58 23.06.2025

Уряд призначив Лесю Карнаух т. в. о. голови Держподатслужби

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Кабінет міністрів тимчасово поклав виконання обов’язків голови Державної податкової служби України (ДПС) на Лесю Карнаух.

Відповідне розпорядження від 18 червня 2025 року опубліковано на сайті уряду.

З 2 травня 2025 року Карнаух обіймала посаду першого заступника голови ДПС.

Карнаух народилася 26 лютого 1983 року в Яготині (Київська обл.). Згідно з інформацією на сторінці ДПС у Facebook, у 2004 році закінчила Одеську національну юридичну академію за спеціальністю "Правознавство". Відтоді працювала на державній службі: у Державному комітеті природних ресурсів, Міністерстві України з питань надзвичайних ситуацій, а також в Державній екологічній інспекції Київської області та Державній службі заповідної справи.

Карнаух з липня 2018 року по травень 2023 року, зокрема, обіймала посаду заступника керівника апарату в Рахунковій палаті України. З липня 2023 року і до призначення у ДПС була заступником голови Київської обласної державної адміністрації.

Як повідомлялося, 17 червня Верховна Рада 273 голосами дала згоду на призначення генеральним прокурором України попереднього очільника ДПС Руслана Кравченка (постанова №13375).

Пізніше, 21 червня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Кравченка генпрокурором.

Теги: #карнаух_леся #держподатслужба

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