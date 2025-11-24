Інтерфакс-Україна
Події
13:28 24.11.2025

ВАКС визнав необґрунтованими активи більше як на 5,3 млн грн, якими користується родина екскерівника одеської податкової

2 хв читати
ВАКС визнав необґрунтованими активи більше як на 5,3 млн грн, якими користується родина екскерівника одеської податкової

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав необґрунтованими активи більше як на 5,3 млн грн, якими користується родина колишнього керівника Головного управління Державної податкової служби в Одеській області, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"21 листопада 2025 року колегія суддів ВАКС частково задовольнила позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активів, якими користувалася родина колишнього керівника Головного управління Державної податкової служби в Одеській області", - йдеться в повідомленні САП в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією антикорупційної прокуратури, йдеться про автомобілі Toyota Land Cruiser 200, 2018 року випуску та Audi RSQ8, 2020 року випуску, які було придбано за 300 тис. грн та 1,4 млн грн відповідно. Проте ринкова вартість цих автівок значно вища – понад 5,3 млн грн.

"Згодом родина експосадовця продала один транспортний засіб – Audi (за ринковою вартістю), а за одержані кошти придбала інший – BMW X7 xDrive", - зазначається в повідомленні.

У САП зазначають, що аналізом доходів і видатків колишнього посадовця та його родини встановлено неможливість набути це майно за рахунок законних джерел.

Заслухавши доводи сторін, суд погодився з позицією прокурора САП та частково задовольнив позов, стягнувши в дохід держави автомобіль Toyota Land Cruiser 200 та частину вартості автомобіля Audi в сумі 2,8 млн грн.

Рішення суду може бути оскаржено протягом 30 днів від дня складення його повного тексту.

Позов до суду заявлено на підставі матеріалів ДБР та НАЗК, а також доказів, самостійно одержаних прокурором САП.

Теги: #держподатслужба #вакс #одеська

