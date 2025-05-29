Інтерфакс-Україна
Економіка
16:57 29.05.2025

"Аврора" планує досягти $1 млрд виторгу в 2025 році

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"Аврора" планує досягти $1 млрд виторгу в 2025 році

Українська мережа магазинів формату one dollar store "Аврора" (ТОВ "Вигідна покупка") має досягти $1 млрд виторгу за підсумками 2025 року, повідомив співзасновник компанії Лев Жиденко.

"Математично минулого року був ($1 млрд виторгу – ІФ-У), якщо рахувати з ПДВ. Без ПДВ – буде цього", – розповів Жиденко на Business Breakfast "Forbes Україна" в четвер.

За його словами, в наступні п’ять років компанія планує розвиток в якості управлінської платформи, мета якої, серед іншого, підтримка українських виробників і представлення їх на зарубіжних ринках.

Крім того, "Аврора" планує подальший розвиток в країнах, в які логістично зручно доставляти товари з України, пояснив Жиденко.

Як повідомлялося, виторг мережі "Аврора" за підсумками 2024 року збільшився на 42,5% – до 38,5 млрд грн (без ПДВ). У першому кварталі 2025 року виторг виріс на 32,5% – до 10,6 млрд грн.

"Аврору" було засновано 2011 року Жиденком, Тарасом Панасенком і Лесею Клименко. На кінець 2024 року мережа налічувала понад 1600 магазинів в Україні та 30 у Румунії. Головний офіс торговельної мережі розташовано у Полтаві.

За даними Opendatabot, власником ТОВ "Вигідна купівля", яке розвиває мережу, є кіпрська "Авроритейл Інвестменс Лімітед", її бенефіціар – Жиденко.

Теги: #виторг #аврора

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