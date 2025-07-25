Мережа "Аврора" за I пів.-2025 збільшила виторг на 27,8%

Найбільша українська мережа магазинів формату one dollar store "Аврора" у першому півріччі 2025 року отримала виторг 21,6 млрд грн (з ПДВ – 25,9 млрд грн), повідомив СЕО мережі Тарас Панасенко.

"За півроку: відкрили 145 нових магазинів, команда – вже понад 16 000 людей", – написав він у Facebook.

Порівняно із першим півріччям 2024 року виторг виріс на 27,8%, хоча у минулому році темп зросту був вище – 46,7%.

Панасенко повідомив, що наразі компанія відбудовує зруйнований логістичний комплекс WestGate під Києвом, а загалом план на 2025 рік – понад 3 млрд грн інвестицій в Україні, тоді як в минулому році "Аврора" звітувала про 2,5 млрд грн у розвиток мережі в Україні.

Згідно із наданими CEO даними, у першому півріччі цього року частка українських товарів в асортименті зросла з 46% до 50%, кількість унікальних клієнтів з більш ніж 10 млн до більш ніж 12 млн.

"Аврора" також прозвітувала про 139 млн грн благодійних внесків за шість місяців цього року, тоді як за минулий рік вони становили 343,6 млн грн.

Як повідомлялося, виторг мережі "Аврора" за підсумками 2024 року збільшився на 42,5% – до 38,5 млрд грн (без ПДВ). У першому кварталі 2025 року виторг виріс на 32,5% – до 10,6 млрд грн.

"Аврору" було засновано 2011 року Львов Жиденком, Тарасом Панасенком і Лесею Клименко. На кінець 2024 року мережа налічувала понад 1600 магазинів в Україні та 30 у Румунії. Головний офіс торговельної мережі розташовано у Полтаві.

За даними Opendatabot, власником ТОВ "Вигідна купівля", яке розвиває мережу, є кіпрська "Авроритейл Інвестменс Лімітед", її бенефіціар – Жиденко, серед власників – фонди під управлінням Horizon Capital.