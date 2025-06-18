Інтерфакс-Україна
Інвестиції
13:21 18.06.2025

"Аврора" інвестує 3,2 млрд грн у 2025 році

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"Аврора" інвестує 3,2 млрд грн у 2025 році

Українська мережа магазинів формату one dollar store "Аврора" (ТОВ "Вигідна покупка") інвестує 3,2 млрд грн (з ПДВ) у 2025 році, у тому числі 1,3 млрд грн у відновлення логістичного центру WestGate, повідомив СЕО мережі Тарас Панасенко.

"Відповідь "Аврора Мультимаркет" на посилені атаки на Київ. Ми інвестуємо. У 2024 році ми інвестували в Україні: 2,7 млрд грн (з ПДВ). План інвестицій в Україні на 2025 - більше 3,2 млрд грн (з ПДВ)", - повідомив він у фейсбуці.

За його інформацією, зокрема вже фактично отримані всі необхідні дозволи і "Аврора" почала відбудову вщент зруйнованого у 2022 році логістичного центру WestGate у с.Стоянка під Києвом.

"Той самий логістичний центр, розбомблений росіянами, де розташовувався склад GoodWIne. Цього року інвестиції у відбудову WestGate складуть більше 1.3 млрд грн. Решта - інвестиції в мережу та технології. Ми відновимо, і створимо тут тисячу нових робочих місць. До січня 2026 року плануємо запуститися", - повідомив він.

Загалом у 2025 році компанія планує створити більше 2,5 тис. нових робочих місць в Україні.

"Так само, інвестують, і створюють нові робочі місця наші партнери - українські виробники, яких наразі понад 600. Окрім того, за рахунок активного розвитку румунської компанії, наші партнери - українські виробники експортують на європейський ринок для Aurora в Румунії. Вистоїмо", - наголосив Панасенко.

Як повідомлялося, виторг мережі "Аврора" за підсумками 2024 року збільшився на 42,5% – до 38,5 млрд грн (без ПДВ). У першому кварталі 2025 року виторг виріс на 32,5% – до 10,6 млрд грн.

"Аврору" було засновано 2011 року Жиденком, Тарасом Панасенком і Лесею Клименко. На кінець 2024 року мережа налічувала понад 1600 магазинів в Україні та 30 у Румунії. Головний офіс торговельної мережі розташовано у Полтаві.

За даними Opendatabot, власником ТОВ "Вигідна купівля", яке розвиває мережу, є кіпрська "Авроритейл Інвестменс Лімітед", її бенефіціар – Жиденко.

Теги: #інвестиції #аврора

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