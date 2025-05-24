Київський Blockbuster Mall отримав незначні пошкодження під час нічної атаки

наслідок нічної атаки столичний ТРЦ Blockbuster Mall отримав незначні пошкодження, але розпочав роботу згідно графіку, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" СЕО Lavina Mall та Blockbuster Mall Дмитро Лашин.

"Внаслідок падіння уламків шахеда в ніч на 24 травня, торговий центр отримав незначні пошкодження. Команда з п'ятого ранку приступила до ремонту. До кінця дня плануємо його завершити. Торговий центр працює в штатному режимі згідно графіку своєї роботи", - повідомив Лашин.