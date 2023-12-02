Економіка

11:56 02.12.2023

Столичний ТРЦ Blockbuster Mall досягне 100 тис. кв. м відкритих магазинів до кінця року

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Столичний ТРЦ Blockbuster Mall досягне 100 тис. кв. м відкритих магазинів до кінця року

Столичний ТРЦ Blockbuster Mall перезапустив 84,8 тис. кв. м торговельних площ 1 грудня, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" операційний директор ТРЦ Дмитро Лашин.

"На кінець грудня буде відкрито магазини на 98,6 тис. з 148 тис. кв. м орендних площ площ. 5-9 грудня запускається спортивний кластер - Інтерспорт, 4F, Марафон, Sport City; 20 грудня - техніка, Comfi, Foxtrot, "Кібернетики" та інші", - повідомив він.

За його словами, після Нового року, у січні, планується відкриття магазинів дитячих товарів.

Як повідомлялося, влітку 2023 року партнери проєкту ухвалили рішення про зміну керівної команди; реконцепція, розроблена NAI Ukraine, була представлена у вересні. Вона передбачає розширення функціоналу ТРЦ: відкриється фітнес-центр, з'явиться коворкінг, кілька рекреаційних атракцій, орієнтованих на різні види відпочинку. Робота над цією фазою проєкту планується з весни 2024 року. У стратегічних планах досягти 1,5 млн відвідувачів на місяць.

Загальна площа ТРЦ Blockbuster Mall 450 тис. кв. м, орендна близько 150 тис. Відкриття якірного орендаря ТРЦ - супермаркету "Сільпо" - відбулося 20 листопада 2019 року.

Згідно з даними відкритих реєстрів, бенефіціаром ТОВ "Інвестбуд гарант" (формального власника ТРЦ Blockbuster Mall) є Олександр Спектор і Марина Дорохіна.

Теги: #трц #blockbuster_mall

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