ТРЦ Blockbuster Mall буде перезапущено 1 грудня, відвідувачів прийматимуть 100 тис. кв. м торговельних площ, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" операційний директор ТРЦ Дмитро Лашин.

"Партнери проєкту влітку 2023 року ухвалили рішення про зміну керівної команди. Операційним директором призначено Дмитра Лашина, який успішно керує Lavina Mall", - повідомив агентству голова правління ПрАТ "Мандарин Плаза" Олександр Черницький.

За словами Лашина, наразі з148 тис. кв. м орендних площ працює 60 тис. кв. м, зокрема 18 тис. кв. м магазинів, 16 тис. кв. м - парк атракціонів Galaxy і 26 тис. кв. м - "Епіцентр".

"У нас уже актуалізовано договори на 78 тис. кв. м, на фінальній стадії ще понад 20 тис. кв. м. Перезапуск восени (жовтень-листопад) з гала-концертом 1 грудня, з активними 100 тис. кв. м", - сказав Лашин.

Серед очікуваних відкриттів - H&M і Mango, магазини вже завершують ремонтні роботи.

З'являться нові орендарі - Koton, Click, Allo, Goldi, "Всі свої". Ми зараз проводимо переговори з багатьма. Насправді, орендарі, яких ми добре знаємо із Lavina Mall, можуть стати новими орендарями Blockbuster Mall", - сказав Лашин.

Що стосується магазинів групи Inditex та IKEA, то "з ними все буде добре", зазначив він, проте про терміни відкриття поки рано говорити.

Реконцепція, розроблена NAI Ukraine, передбачає розширення функціоналу ТРЦ. Зміниться наповнення фудкорду (зараз триває підбір нового оператора), відкриється фітнес-центр, з'явиться коворкінг (обирають із трьох найуспішніших мереж на ринку), з'явиться кілька рекреаційних атракцій, орієнтованих на різні види відпочинку. Приміром, у теплу пору відкритий басейн, зона відпочинку поруч із Почайною, з тролейбусом від фудкорду до пляжної зони, стіни для скелелазіння тощо. Роботи над цією фазою проєкту заплановано з весни 2024 року.

У стратегічних планах досягти 1,5 млн відвідувачів на місяць. Як один з інструментів стимулювання трафіку заплановано запуск шатлів з 1 грудня - по два маршрути на Троєщину та Оболонь, один на Пріорку, Мінський масив, ще один від метро Лівобережна, і від Львівської площі через Поділ. Кожен із маршрутів їздитиме щопівгодини.

"Ще є ідея "туристичного" маршруту. Він не входить до переліку шатлів, але ми дуже хочемо його реалізувати. Маршрут має починатися від залізничного вокзалу, виїжджати на бульвар Шевченка, потім на Хрещатик, спускатися на Поштову площу і їхати до "Блокбастера". Ідея його - розповісти і показати історію Києва, ми хочемо пустити яскраві автобуси, щоб їх було видно здалеку, і вони тішили людей у центрі міста", - каже Лашин.

Також обговорюється маршрут між ТРЦ і Вишгородом.

"Маршрути шатл-басів мають виконувати основну функцію - довозити клієнта, тому питання запуску маршрутів до Вишгорода поки що відкрите, ми його прораховуємо", - сказав Лашин.

Він навів приклад: у Lavina Mall, де є маршрути в передмістя, споживачі з Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Коцюбинського становлять близько 22% трафіку.

Щодо решти проєктів "Мандарин Плаза", Лашин повідомив, що ТРЦ Ocean Mall планують відкрити восени 2024 року.

"Через кілька місяців плануємо завершити всі будівельні роботи. З огляду на те, що частину внутрішніх робіт розпочато ще 2021 року, і значна частина матеріалів уже на майданчику, тому в нас такі оптимістичні терміни. У листопаді-грудні цього року вже почнемо оформлення попередніх договорів з орендарями", - повідомив Лашин.

Загальна площа ТРЦ Blockbuster Mall 450 тис.кв.м, орендна близько 150 тис. Відкриття якірного орендаря ТРЦ - супермаркету "Сільпо" площею понад 8 тис. кв. м - відбулося 20 листопада 2019 року.

Згідно з даними відкритих реєстрів, бенефіціаром ТОВ "Інвестбуд гарант" (формального власника ТРЦ Blockbuster Mall) є Олександр Спектор і Марина Дорохіна.