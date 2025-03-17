Blockbuster Mall запустив маршрут із Вишгорода

Blockbuster Mall відкорегував маршрутну сітку власних шатл-басів, орієнтуючись на побажання відвідувачів ТРЦ, з’явився новий маршрут до Вишгорода, який курсує три дні на тиждень, з п’ятниці по неділю включно, повідомили у пресслужбі ТРЦ.

Продовжують роботу безкоштовні автобуси Blockbuster Mall від проспекту Червоної Калини, Мінського масиву, вулиці Північної, станції метро "Лівобережна" (вулиця О.Туманяна) та вулиці М. Закревського. При цьому з кінця лютого вирішено відмінити шатл від Львівської площі.

Загальна площа ТРЦ Blockbuster Mall 450 тис. кв. м, орендна - близько 150 тис. Відкриття якірного орендаря ТРЦ - супермаркету "Сільпо" - відбулося 20 листопада 2019 року. В ТРЦ понад 400 магазинів, кінотеатр, фудмаркет та зону розваг, критий сімейний парк GALAXY, і найбільший в Україні скейт-парк та ролердром Turbo X Spot. Діє у ТРЦ і найбільше укриття країни (сертифіковане ДСНС).