Інтерфакс-Україна
Події
18:06 30.11.2025

БпЛА, якими росіяни атакували Вишгород, були з касетними боєприпасами

1 хв читати
БпЛА, якими росіяни атакували Вишгород, були з касетними боєприпасами
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Ударні безпілотники, якими окупанти атакували Вишгород у Київській області у ніч проти неділі, були оснащені касетними боєприпасами, повідомив керівник Центру радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов.

"Всі три "шахеди", які вчора атакували Вишгород, були з касетними боєприпасами. Шахеди скинули їх на місто, а потім вдарили по будинках міста… коли три БпЛА заздалегідь запрограмовані атакувати мирне місто та ще й касетами, мені сказати нічого", - написав він у Телеграмі.

Теги: #бпла_рф #вишгород #касетні_боєприпаси

