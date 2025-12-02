Інтерфакс-Україна
Події
15:21 02.12.2025

Волонтери УЧХ цілодобово допомагають постраждалим у Вишгороді після ударів російських БпЛА

1 хв читати
Волонтери УЧХ цілодобово допомагають постраждалим у Вишгороді після ударів російських БпЛА

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) цілодобово чергують у пунктах допомоги та незламності у Вишгороді (Київська область), де триває ліквідація наслідків ударів російських БпЛА по житловому сектору в ніч на 30 листопада.

"Наразі організовано цілодобове чергування на пунктах незламності, забезпечено видачу будівельних матеріалів для тимчасового ремонту пошкоджених помешкань. Працює пункт допомоги Українського Червоного Хреста та пункт незламності, де постраждалі та рятувальники, залучені до реагування, можуть зігрітися, перепочити, зарядити мобільні телефони та випити гарячого чаю. Волонтери також беруть участь у розборі аварійних конструкцій", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

Загалом до робіт залучено понад 30 волонтерів. До реагування також долучилися загони швидкого реагування Національного комітету Українського Червоного Хреста та Запорізької області, спонтанні волонтери та представники місцевої добровільної пожежної команди.

Роботи з ліквідації наслідків продовжуються.

 

Теги: #вишгород #тчху #учх

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:20 01.12.2025
Волонтери УЧХ розгорнули пункт допомоги у Дніпрі на місці ракетного удару РФ

Волонтери УЧХ розгорнули пункт допомоги у Дніпрі на місці ракетного удару РФ

13:32 01.12.2025
Волонтери УЧХ допомагали евакуювати людей під час повітряної атаки РФ на Миколаїв

Волонтери УЧХ допомагали евакуювати людей під час повітряної атаки РФ на Миколаїв

18:06 30.11.2025
БпЛА, якими росіяни атакували Вишгород, були з касетними боєприпасами

БпЛА, якими росіяни атакували Вишгород, були з касетними боєприпасами

14:58 30.11.2025
Рятувальники загасили пожежу у Вишгороді, серед постраждалих є 4 дітей – ДСНС

Рятувальники загасили пожежу у Вишгороді, серед постраждалих є 4 дітей – ДСНС

14:45 30.11.2025
20 волонтерів УЧХ було залучено до ліквідації наслідків атаки БпЛА по Вишгороду

20 волонтерів УЧХ було залучено до ліквідації наслідків атаки БпЛА по Вишгороду

09:42 30.11.2025
Кількість постраждалих у Вишгороді внаслідок атаки російських БпЛА зросла до 19 - ОВА

Кількість постраждалих у Вишгороді внаслідок атаки російських БпЛА зросла до 19 - ОВА

14:16 29.11.2025
УЧХ працює на місцях, постраждалих від російської атаки у Києві та області

УЧХ працює на місцях, постраждалих від російської атаки у Києві та області

11:46 28.11.2025
УЧХ обговорив гуманітарні наслідки війни на міжнародному круглому столі у Швеції

УЧХ обговорив гуманітарні наслідки війни на міжнародному круглому столі у Швеції

17:38 27.11.2025
УЧХ взяв участь у зустрічі Консультативної групи донорів у Стокгольмі

УЧХ взяв участь у зустрічі Консультативної групи донорів у Стокгольмі

16:35 27.11.2025
УЧХ розпочав всеукраїнську програму зустрічей для ветеранів

УЧХ розпочав всеукраїнську програму зустрічей для ветеранів

ВАЖЛИВЕ

Україна може зустрітися з американською стороною на більш високому рівні - Зеленський

Ірландія надасть EUR100 млн на нелетальну військову допомогу Україні та ще EUR25 млн на підтримку енергетики - прем'єр

У плані зараз є 20 пунктів, деякі речі ще треба опрацювати – Зеленський

"Нафтогаз" заявив про руйнування після атак дронів РФ по об’єктах видобутку та зберігання газу 1-2 грудня

Зеленський доручив делегації продовжити максимально конструктивну роботу з Трампом і європейськими партнерами

ОСТАННЄ

Україна та Ірландія підписали Дорожню карту партнерства - прем'єр

Україна може зустрітися з американською стороною на більш високому рівні - Зеленський

Ірландія надасть EUR100 млн на нелетальну військову допомогу Україні та ще EUR25 млн на підтримку енергетики - прем'єр

У плані зараз є 20 пунктів, деякі речі ще треба опрацювати – Зеленський

У МЗС України спростували звинувачення у причетності до атаки на судно у Чорному морі

Рютте поклав відповідальність на РФ за погіршення безпекової ситуації у Чорному морі

Батьку детектива НАБУ Магамедрасулова змінили запобіжний захід

Більша частина міста Куп’янськ перебуває під контролем українських військ - Угруповання обʼєднаних сил

Зеленський обговорив із президенткою Ірландії повернення українських дітей, викрадених Росією

У Києві відсвяткували 82-гу річницю незалежності Лівану

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА