Волонтери УЧХ цілодобово допомагають постраждалим у Вишгороді після ударів російських БпЛА

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) цілодобово чергують у пунктах допомоги та незламності у Вишгороді (Київська область), де триває ліквідація наслідків ударів російських БпЛА по житловому сектору в ніч на 30 листопада.

"Наразі організовано цілодобове чергування на пунктах незламності, забезпечено видачу будівельних матеріалів для тимчасового ремонту пошкоджених помешкань. Працює пункт допомоги Українського Червоного Хреста та пункт незламності, де постраждалі та рятувальники, залучені до реагування, можуть зігрітися, перепочити, зарядити мобільні телефони та випити гарячого чаю. Волонтери також беруть участь у розборі аварійних конструкцій", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

Загалом до робіт залучено понад 30 волонтерів. До реагування також долучилися загони швидкого реагування Національного комітету Українського Червоного Хреста та Запорізької області, спонтанні волонтери та представники місцевої добровільної пожежної команди.

Роботи з ліквідації наслідків продовжуються.