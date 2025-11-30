20 волонтерів УЧХ було залучено до ліквідації наслідків атаки БпЛА по Вишгороду

До ліквідації наслідків російської атаки БпЛА по Вишгороду (Київська область) було залучено 20 волонтерів та чотири одиниці транспорту Українського Червоного Хреста (УЧХ).

"Вишгород… У ніч на 30 листопада загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Київській області спільно з іншими рятувальними службами працював на місці ліквідації наслідків чергового обстрілу. Після оперативного прибуття на місце події команда організувала пункт надання допомоги постраждалим… До реагування було залучено 20 волонтерів і 4 одиниці транспорту УЧХ", — йдеться у повідомленні на сторінці УЧХ у неділю у Фейсбуці.

Волонтери надали допомогу п’ятьом людям із важкими пораненнями першу домедичну допомогу і передали їх представникам екстреної медичної допомоги. Ще 6 постраждалих із більш легшими пораненнями отримали необхідну першу допомогу. Близько 20 постраждалим та їхнім родичам було надано першу психологічну допомогу.

Спільно з рятувальниками ДСНС волонтери допомагали евакуювати мешканців пошкодженого будинку. А разом із командою Київської групи з порятунку тварин (KARG) вдалося врятувати 18 домашніх улюбленців.

Наразі на місці удару працює пункт допомоги Українського Червоного Хреста, у якому постраждалі та рятувальники можуть випити чаю або води, зарядити мобільні телефони. Волонтери здійснюють видачу гуманітарної допомоги — зокрема плівки та тарпауліну, щоб мешканці пошкоджених сусідніх будинків змогли тимчасово відновити свої оселі.

За інформацією ДСНС України, цієї ночі було завдано чергового російського ракетного удару по житловому та промисловому сектору Вишгорода. Внаслідок атаки виникла пожежа й часткове руйнування у багатоповерхівці: полум’я охопило квартири з 1-го по 6-й поверх дев’ятиповерхового будинку. У Київській ОВА повідомили про 19 постраждалих, серед яких — четверо дітей. Одна людина загинула. Поранено 11 людей, вони отримали травми різного ступеня тяжкості: опіки, осколкові поранення, травми кінцівок та отруєння продуктами горіння.

Ліквідація наслідків атаки триває.