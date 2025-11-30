Інтерфакс-Україна
Події
14:45 30.11.2025

20 волонтерів УЧХ було залучено до ліквідації наслідків атаки БпЛА по Вишгороду

2 хв читати
20 волонтерів УЧХ було залучено до ліквідації наслідків атаки БпЛА по Вишгороду
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

До ліквідації наслідків російської атаки БпЛА по Вишгороду (Київська область) було залучено 20 волонтерів та чотири одиниці транспорту Українського Червоного Хреста (УЧХ).

"Вишгород… У ніч на 30 листопада загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Київській області спільно з іншими рятувальними службами працював на місці ліквідації наслідків чергового обстрілу. Після оперативного прибуття на місце події команда організувала пункт надання допомоги постраждалим… До реагування було залучено 20 волонтерів і 4 одиниці транспорту УЧХ", — йдеться у повідомленні на сторінці УЧХ у неділю у Фейсбуці.

Волонтери надали допомогу п’ятьом людям із важкими пораненнями першу домедичну допомогу і передали їх представникам екстреної медичної допомоги. Ще 6 постраждалих із більш легшими пораненнями отримали необхідну першу допомогу. Близько 20 постраждалим та їхнім родичам було надано першу психологічну допомогу.

Спільно з рятувальниками ДСНС волонтери допомагали евакуювати мешканців пошкодженого будинку. А разом із командою Київської групи з порятунку тварин (KARG) вдалося врятувати 18 домашніх улюбленців.

Наразі на місці удару працює пункт допомоги Українського Червоного Хреста, у якому постраждалі та рятувальники можуть випити чаю або води, зарядити мобільні телефони. Волонтери  здійснюють видачу гуманітарної допомоги — зокрема плівки та тарпауліну, щоб мешканці пошкоджених сусідніх будинків змогли тимчасово відновити свої оселі.

За інформацією ДСНС України, цієї ночі було завдано чергового російського ракетного удару по житловому та промисловому сектору Вишгорода. Внаслідок атаки виникла пожежа й часткове руйнування у багатоповерхівці: полум’я охопило квартири з 1-го по 6-й поверх дев’ятиповерхового будинку. У Київській ОВА повідомили про 19 постраждалих, серед яких — четверо дітей. Одна людина загинула. Поранено 11 людей, вони отримали травми різного ступеня тяжкості: опіки, осколкові поранення, травми кінцівок та отруєння продуктами горіння.

Ліквідація наслідків атаки триває.

Теги: #учх #вишгород #тчху #бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:58 30.11.2025
Рятувальники загасили пожежу у Вишгороді, серед постраждалих є 4 дітей – ДСНС

Рятувальники загасили пожежу у Вишгороді, серед постраждалих є 4 дітей – ДСНС

09:42 30.11.2025
Кількість постраждалих у Вишгороді внаслідок атаки російських БпЛА зросла до 19 - ОВА

Кількість постраждалих у Вишгороді внаслідок атаки російських БпЛА зросла до 19 - ОВА

14:16 29.11.2025
УЧХ працює на місцях, постраждалих від російської атаки у Києві та області

УЧХ працює на місцях, постраждалих від російської атаки у Києві та області

14:18 28.11.2025
Госпіталізовано енергетика на Сумщині внаслідок удару російського дрона

Госпіталізовано енергетика на Сумщині внаслідок удару російського дрона

11:46 28.11.2025
УЧХ обговорив гуманітарні наслідки війни на міжнародному круглому столі у Швеції

УЧХ обговорив гуманітарні наслідки війни на міжнародному круглому столі у Швеції

17:38 27.11.2025
УЧХ взяв участь у зустрічі Консультативної групи донорів у Стокгольмі

УЧХ взяв участь у зустрічі Консультативної групи донорів у Стокгольмі

16:35 27.11.2025
УЧХ розпочав всеукраїнську програму зустрічей для ветеранів

УЧХ розпочав всеукраїнську програму зустрічей для ветеранів

11:40 27.11.2025
Громадський центр УЧХ відкрився у Запоріжжі

Громадський центр УЧХ відкрився у Запоріжжі

12:25 26.11.2025
Волонтери УЧХ допомагали ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА на Запоріжжя

Волонтери УЧХ допомагали ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА на Запоріжжя

17:55 25.11.2025
Керівництво УЧХ обговорило з колегами із Британії спільні проєкти

Керівництво УЧХ обговорило з колегами із Британії спільні проєкти

ВАЖЛИВЕ

Залужний: Війна не завжди завершується перемогою однієї сторони та поразкою іншої

Зеленський анонсував санкції проти "Роснєфті" й "Лукойла" та інші санкції

Захисники України вночі знищили або подавили 104 зі 124 засобів повітряного нападу росіян

Одна людина загинула і 11 постраждали внаслідок атаки російських дронів на Вишгород – ОВА

ДТЕК повідомив про повернення світла 420 тис. абонентів Києва з 500 тис., які втратили його через нічну атаку РФ

ОСТАННЄ

Сили оборони зачистили Іванівку на Дніпропетровщині – DeepState

Українська делегація прибула до Сполучених Штатів

Паліса та Гнатов працюють над новими принципами розподілу особового складу між бойовими бригадами

Залужний: Війна не завжди завершується перемогою однієї сторони та поразкою іншої

Кількість загиблих у пожежі в ЖК в Гонконзі зросла до 146 осіб – ЗМІ

На заході України та на Житомирщині у понеділок очікується туман

Через ворожу атаку в Сумах відсутнє водопостачання у частині міста

МЗС Туреччини занепокоєний через безпекову ситуацію у виключній економічній зоні країни в Чорному морі

Зеленський із президентом Фінляндії скоординував позиції щодо посилення тиску на Росію

Через ворожу атаку на Сумську громаду пошкоджено критичну інфраструктуру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА