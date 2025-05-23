Мін’юст скасував продаж нерухомого майна промгрупи "Юнігран" через санкції – юрфірма

Міністерство юстиції України 20 травня 2025 року, задовольнивши скаргу холдингу Westgrinite Holdings Limited, скасувало реєстраційні дії щодо відчуження нерухомого майна ТОВ "Юнігран" та ТОВ "Юнігран-Сервіс" як здійсненого попри дію санкцій Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України, повідомляє пресслужба юридичної фірми "Ілляшев та Партнери".

"Таким чином, Міністерство юстиції повернуло під державну санкційну "парасольку" значні активи промислових підприємств", – йдеться у релізі.

Юрфірма стверджує, що спірні договори купівлі-продажу нерухомості було укладено всупереч рішенню РНБО від 12 травня 2023 року про санкції, а отже, незаконно, бо на день продажу нерухомості учасники та кінцеві бенефіціарні власники вказаних українських компаній були під санкціями, серед яких - блокування активів.

Зазначається, що у своєму висновку за результатом розгляду скарги Центральна колегія Мінюсту підтвердила, що законодавство зобов’язує державного реєстратора (нотаріуса) встановлювати наявність факту застосування санкцій, тож дії державних реєстраторів було анульовано.

"Ілляшев та Партнери" нагадує, що раніше майно компаній групи "Юнігран" перейшло до нового приватного власника, але Господарський суд Києва двома рішеннями вже визнав недійсними договори купівлі-продажу прав новому приватному власнику на користування надрами, наданих спеціальними дозволами ПрАТ "Пинязевицький кар’єр" та ТОВ "Малинська видобувна компанія".

ТОВ "Юнігран" створено в 1996 році. Було одним із провідних виробників гранітної крихти і щебеню в Україні. Кінцевим бенефіціаром раніше був росіянин Ігор Наумець.

Як повідомлялося, указом президента від 12 травня 2023 року санкції було введено, в тому числі, проти кількох іноземних компаній, які володіють кар'єрами з групи "Юнігран" Наумця (наприклад, Westgrinite Holdings Limited, E. S. Mining Company Limited), що також потрапив під санкції.

Згідно з даними системи YouControl, наразі кінцевим бенефіціарним власником ПРАТ "Пинязевицький кар'єр" є Елена Калпа з Великої Британії, яка також є кінцевим бенефіціаром ТОВ "Юнігран" через Westgrinite Holdings Limited і потрапила в санкційний список указом 2023 року.

В той же час власником ТОВ "Малинська видобувна компанія" вказано бізнесмена Сергія Шапрана, який, за даними програми "Схеми", пропонував Наумцю допомогу після введення санкцій.