Інтерфакс-Україна
Економіка
12:09 12.06.2025

Перший в Україні ЖК з індивідуальними укриттями в кожній квартирі збудують у Львові

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У Львові з'явиться перший в Україні житловий комплекс (ЖК) із індивідуальними зонами пʼятисекундної безпеки, повідомили у пресслужбі розробника комплекса Lviv City архітектурної компанії Archimatika.

"Найпоширеніше ураження при обстрілах – уламки спричинені вибуховою хвилею. Сейфті-рум – це індивідуальне приміщення, яке забезпечує додатковий захист від таких уламків. В Україні наразі відсутній досвід проєктування та імплементації подібних приміщень. Ми разом із замовником консультувалися з ДСНС, вивчали ізраїльський досвід. Загалом, ця розробка – кооперація кількох сторін і адаптація іноземного досвіду до українських реалій", – розповів архітектор Олександр Столовий.

Як уточнили у компанії, комплекс Lviv City від VD Group (на території колишнього "Львівприладу") матиме, як і решта українських новобудов, нормативне укриття, але з розширеним функціоналом – мед-блок, дитяча кімната, приміщення для приготування їжі тощо. Крім того, кожну квартиру буде обладнано індивідуальною зоною додаткового захисту – сейфті-румом. У випадку неочікуваної загрози, сюди можна буде потрапити за 5 секунд — час, потрібний щоб зайти за "дві стіни". Як і нормативне укриття (СПП), сейфті-рум не захищає від прямого влучання ракети, однак, дає додатковий захист від найбільш розповсюджених типів ураження.

Сейфті-руми згруповано навколо міжквартирного коридору, тобто якомога далі від зовнішніх стін, у глибині квартир. Це дозволяє мінімізувати вплив від вибухової хвилі та спричинених нею уламків.

Кожне таке приміщення споряджено товстими залізо-бетонними стінами з посиленим армуванням, протиударними дверима, автономною системою вентиляції та сигналізатором. Коли обстрілу немає, приміщення може використовуватись як звичайна кімната – кабінет, гардероб, комора, тощо.

Що не менш важливо, посилені стіни сейфті-румів згрупованих навколо міжквартирного коридору – також працюють, як додаткові діафрагми жорсткості. Тобто підвищують жорсткість і стійкість конструкції всієї будівлі.

"Це таке-собі внутрішнє ядро. При фізичному впливі в межах нормативного навантаження від вибуху, за виключенням прямого влучання – воно не обвалиться. Дасть людині додатковий шанс, якщо часу дістатися до основного укриття не було. Якщо буде заблоковано протиударні двері, якими закривається приміщення – є сигналізатор. Людина може сповістити, що вона всередині і її треба забрати. Це додатковий, поки не унормований в Україні захід. Тож закликаємо дотримуватися правил безпеки – і користуватися укриттям на рівні паркінгу", – підсумував Столовий.

Як повідомлялось, у 2024 році західноукраїнський девелопер VD Group купив проєкт LvivTech.City у українського підприємця Василя Хмельницького UFuture, після реконцепції проєкт реалізовується під брендом Lviv.City. Передбачено п'ять черг, 11 будівель заввишки 7-11 поверхів, загалом 500 квартир, також сучасний дошкільний навчальний заклад, лікарню, коворкінг-зони та розгалужену комерційну складову.

Будівельна компанія VD Group (Код ЄДРПОУ 39475589) працює з 2017 року, кінцевий бенефіціар Василь Кавлак. Девелопер реалізує проєкти в Івано-Франківську, Чернівцях, Львові та Буковелі, 4 введено в експлуатацію і 13 - на стадії реалізації.

Теги: #укриття #archimatika #квартири

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