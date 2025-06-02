Інтерфакс-Україна
Події
18:17 02.06.2025

"Інтергал-Буд" розпочав предпродаж квартир у першому будинку ЖК Polar Park

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"Інтергал-Буд" розпочав предпродаж квартир у першому будинку ЖК Polar Park
Фото: https://lun.ua/uk/new/kyiv/petra-kalnyshevskoho-st-2

Компанія "Інтергал-Буд" розпочала предпродаж квартир у першому будинку ЖК Polar Park у Оболонскому районі столиці, повідомили у пресслужбі компанії.

Polar Park (вул.Петра Калнишевського, 2) — житлово-торговельно-офісний комплекс комфорт-класу. Проєкт передбачає будівництво п’яти 25-поверхових будинків, загалом 1003 квартир, об’єднаних стилобатною частиною з магазинами, сервісами і паркінгом (підземним та наземним на 375 паркомісць).

У перший черзі - одно та двокімнатні квартири площею від 33,8 до 70,9 кв.м. Висота стель - 2,7 м.

Ціна — від 1207 $/м²

Згідно релізу, проєкт передбачає комбіновані простори — частина території відкрита для всіх, а внутрішні двори лише для мешканців.

Будівельна компанія "Інтергал-Буд" працює на ринку житлової нерухомості з 2003 року. У портфелі компанії - 184 проєкти. У 2024 році було побудовано та введено в експлуатацію майже 358,5 тис. кв. м нерухомості, що відповідає 3,8 тис. квартирам у 20 будинках.

Теги: #жк_polar_park #інтеграл_буд #квартири

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