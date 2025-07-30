Переселенці становлять близько 40% поміж інвесторів в проєктах "Інтергал-Буду" на заході країни

Покупці зі сходу, півночі чи центру України становлять 35-45% від загальної кількості інвесторів в проєкти "Інтергал-Буду" на заході країни, повідомила пресслужба компанії.

"Покупці зі сходу, півночі чи центру країни дійсно активніші після 2022 року, зараз в середньому це 35-45% від загальної кількості клієнтів. Решта — це переважно місцеві мешканці, які вже раніше інвестували в компанію, знають бренд, довіряють нам", - повідомив комерційний директор західного регіону компанії Іван Кошевий.

Він повідомив, що у Львові зараз сім активних проєктів, разом із клубними будинками та великими житловими комплексами. У Чернівцях та Житомирі — по одному активному проєкту, але обидва масштабні. У Чернівцях житловий комплекс налічуватиме 13 будинків і матиме власний торгівельний центр. У Житомирі комплекс складатиметься з шести будинків: частина вже здана, інші наразі в роботі.

В цілому покупці стали більше цікавитися технологією будівництва, найчастіше запитують про матеріали, з яких будується будинок, цікавляться товщиною стін, енергоефективністю фасадного утеплення, якістю вікон, типом підведених комунікацій, наявністю індивідуального опалення тощо.

За словами Кошевого, у проєктах в західних регіонах не втрачає актуальності попит на квартири на верхніх поверхах, але в цілому помітне зростання інтересу до перших поверхів.

"Покупці, особливо родини з дітьми чи літніми людьми, дедалі частіше звертають увагу на зручність швидкого доступу до укриття", - зазначив він.

Будівельна компанія "Інтергал-Буд" працює на ринку житлової нерухомості з 2003 року. У портфелі компанії - 107 житлових проєктів. У 2024 році було побудовано та введено в експлуатацію майже 358,5 тис. кв. м нерухомості, що відповідає 3,8 тис. квартирам у 20 будинках.