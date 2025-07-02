Інтерфакс-Україна
Події
18:08 02.07.2025

"Інтергал-Буд" офіційно відкрила продаж ЖК "Зоряні" в Львові

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"Інтергал-Буд" офіційно відкрила продаж ЖК "Зоряні" в Львові
Фото: https://lun.ua/

Компанія "Інтергал-Буд" у п’ятницю, 27 червня, відкрила оновлений офіс у західному регіоні (Львів, Старий ринок, 8) та офіційно відкрила продажі нового житлового комплексу бізнескласу "Зоряні", повідомляє пресслужба компанії.

Уточнюється, що у оновленому офісі площею майже 170 кв. м розмістились відділи продажу і супроводу договорів.

"Ми майже втричі збільшили площу офісу. Це було стратегічне рішення з огляду на кількість нових проєктів у регіоні, які ми запланували на 2024-2025 роки", — прокоментував комерційний директор Інтергал-Буд у західному регіоні Іван Кошевий.

Простір спроєктовано з урахуванням сучасних вимог — є комфортна гостьова зона, зони для консультацій, обслуговування клієнтів, обговорення договорів.

У цей же день відбулась й офіційна презентація нового ЖК "Зоряні" (вул. Зоряна, 39). За словами Кошевого, "тихі" продажі проєкту вже стартували, але саме 27 червня відбулась яскрава церемонія з першими покупцями. Комплекс бізнес-класу передбачає шість будівель, з 6, 8 та 13 поверхами. Загалом у першому та другому будинку 368 квартир. Передбачений гостьовий підземний паркінг з ліфтом. Заявлена дата введення - кінець 2026 року.

Будівельна компанія "Інтергал-Буд" працює на ринку житлової нерухомості з 2003 року. У портфелі компанії - 184 проєкти. У 2024 році було побудовано та введено в експлуатацію майже 358,5 тис. кв. м нерухомості, що відповідає 3,8 тис. квартирам у 20 будинках.

Теги: #продаж #львів #комплекс_бізнескласу_зоряні #інтеграл_буд

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