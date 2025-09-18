Sky Bank акредитував для участі в програмі "єОселя" проєкт "Інтергал-Буду" у Львові

Sky Bank акредитував для участі в державній програмі "єОселя" проєкт девелопера "Інтергал-Буд" житлового комплексу MHоuse у Львові, повідомив директор з роздрібного бізнесу банку Володимир Чорненький.

"ЖК MHоuse від одного з найкращих девелоперів України "Інтергал-Буд" отримав акредитацію в Sky Bank за державною іпотечною програмою! Тепер ви маєте можливість придбати омріяне житло ще на етапі будівництва — з найбільшим вибором планувань та за найкращою ціною", - написав він у фейсбук.

ЖК MHоuse став першим проєктом "Інтергал-Буд", акредитованим у Львові. Як уточнили у девелопера, досі пільгова іпотека була доступна у дев'яти проєктах девелопера, всі - у столичному регіоні - "Sky Avenue" (2 будинок), "Сирецькі сади" (9 і 10 будинки), "Лук'янівський каскад", "Озерний гай. Гатне", City Hub, "Голосіївський", "Паркові Озера", "Причал 8", "Теремки".

Будівельна компанія "Інтергал-Буд" працює на ринку житлової нерухомості з 2003 року. У її портфелі - 107 житлових проєктів. У 2024 році компанія побудувала та ввела в експлуатацію майже 358,5 тис. кв. м нерухомості, що відповідає 3,8 тис. квартирам у 20 будинках.