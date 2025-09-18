Інтерфакс-Україна
Економіка
11:33 18.09.2025

Sky Bank акредитував для участі в програмі "єОселя" проєкт "Інтергал-Буду" у Львові

1 хв читати
Sky Bank акредитував для участі в програмі "єОселя" проєкт "Інтергал-Буду" у Львові
Фото: https://www.facebook.com

Sky Bank акредитував для участі в державній програмі  "єОселя" проєкт девелопера "Інтергал-Буд" житлового комплексу MHоuse у Львові, повідомив директор з роздрібного бізнесу банку Володимир Чорненький.

"ЖК MHоuse від одного з найкращих девелоперів України "Інтергал-Буд" отримав акредитацію в Sky Bank за державною іпотечною програмою! Тепер ви маєте можливість придбати омріяне житло ще на етапі будівництва — з найбільшим вибором планувань та за найкращою ціною", - написав він у фейсбук.

ЖК MHоuse став першим проєктом "Інтергал-Буд", акредитованим у Львові.  Як уточнили у девелопера, досі пільгова іпотека була доступна у дев'яти проєктах девелопера, всі - у столичному регіоні - "Sky Avenue" (2 будинок), "Сирецькі сади" (9 і 10 будинки), "Лук'янівський каскад", "Озерний гай. Гатне", City Hub, "Голосіївський", "Паркові Озера", "Причал 8", "Теремки".

Будівельна компанія "Інтергал-Буд" працює на ринку житлової нерухомості з 2003 року. У її портфелі - 107 житлових проєктів. У 2024 році компанія побудувала та ввела в експлуатацію майже 358,5 тис. кв. м нерухомості, що відповідає 3,8 тис. квартирам у 20 будинках.

Теги: #львів #єоселя #інтеграл_буд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:30 18.09.2025
ЄБРР може виділити банку "Львів" гривневий кредит EUR40 млн та гарантії на EUR31,5 млн

ЄБРР може виділити банку "Львів" гривневий кредит EUR40 млн та гарантії на EUR31,5 млн

19:47 10.09.2025
Львів підписав з концерном "Електрон" угоду на поставку 48 автобусів за кредит ЄІБ

Львів підписав з концерном "Електрон" угоду на поставку 48 автобусів за кредит ЄІБ

10:09 10.09.2025
Двоє неповнолітніх у Львові намагалися підірвати таунхаус, де проживав військовий

Двоє неповнолітніх у Львові намагалися підірвати таунхаус, де проживав військовий

15:03 03.09.2025
Львівський "Електронмаш" презентував нову модель електробуса - Кисилевський

Львівський "Електронмаш" презентував нову модель електробуса - Кисилевський

17:55 02.09.2025
У Львові попрощалися з Парубієм

У Львові попрощалися з Парубієм

16:11 01.09.2025
У Львові на Збоїщах завершили ексгумацію поховань польських військових, полеглих у вересні 1939 р.

У Львові на Збоїщах завершили ексгумацію поховань польських військових, полеглих у вересні 1939 р.

15:37 31.08.2025
Парубія відспівають у Соборі Св.Юра та поховають на Личаківському цвинтарі у Львові 2 вересня – мер

Парубія відспівають у Соборі Св.Юра та поховають на Личаківському цвинтарі у Львові 2 вересня – мер

10:00 31.08.2025
Порошенко на місці вбивства Парубія у Львові: зробимо все можливе для того, щоб знайти виконавців

Порошенко на місці вбивства Парубія у Львові: зробимо все можливе для того, щоб знайти виконавців

18:19 27.08.2025
"Інтергал-Буд" та Ощадбанк уклали першу спільну угоду за програмами "єВідновлення" та "єОселя"

"Інтергал-Буд" та Ощадбанк уклали першу спільну угоду за програмами "єВідновлення" та "єОселя"

09:43 26.08.2025
Спільна українсько-польська експедиція завершує пошуково-ексгумаційні роботи у Львові - Мінкультури

Спільна українсько-польська експедиція завершує пошуково-ексгумаційні роботи у Львові - Мінкультури

ВАЖЛИВЕ

ФРС знизила базову ставку вперше з грудня - на 25 б.п., як і очікувалося

Гендиректор "Укрпошти" спростував інформацію про загрозу дефолту компанії

Проєкт держбюджету-2026 передбачає збільшення на 51,5% фінансування Мінветеранів

Міністр фінансів України оцінює дефіцит фінансування на 2026р у EUR16 млрд

"Метінвест" завершив I півріччя зі збитком $58 млн, EBITDA знизилось на 49%

ОСТАННЄ

Уряд продовжив на ОЗП 2025/2026 проєкт допомоги населенню прифронтових регіонів LNG, включив до нього Запоріжжя

Середня інвестиція в українську курортну нерухомість зросла до $150-200 тис.

ФРС знизила базову ставку вперше з грудня - на 25 б.п., як і очікувалося

ЄБРР надасть гарантію Укрексімбанку для нових енергокредитів на EUR100 млн

Україна отримала 400 додаткових квот для вантажних перевезень до Азербайджану та Боснії і Герцеговини

Україна має намір домовитися з Австралією про усунення подвійного оподаткування доходів – проєкт конвенції

Кабмін розподілив 6,2 млрд грн на "вчительську доплату"

Монети номіналом 10 копійок з 1 жовтня поступово вилучатимуться з обігу – НБУ

ФДМУ виставив на приватизацію державну частку в АТ "Завод "Квант" у Києві за 172,9 млн грн

Великий розрив між середньою і мінімальною зарплатою на 2026р свідчить про високий рівень тіньової економіки - Жолнович

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА