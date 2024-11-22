Економіка

19:01 22.11.2024

У Києві вартість оренди 1-кімнатної квартири становить 68% середньої зарплати - дослідження ЛУН і Work.ua

2 хв читати
У Києві вартість оренди 1-кімнатної квартири становить 68% середньої зарплати - дослідження ЛУН і Work.ua

Медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в столиці становить 68% середньої зарплати в листопаді 2024 року, що на 6% вище, ніж пів року тому, випливає зі спільного дослідження доступності житла ЛУН і Work.ua.

У релізі зазначається, що спільний аналітичний інтерактивний проєкт порівнює середні зарплати в місті з медіаною оренди житла. Графіки доступні по всій Україні, дані враховані для кожного обласного центру для одно-, дво- і трикімнатних квартир.

Зокрема, станом на листопад, оренда однокімнатної квартири в столиці становить 68% середньої зарплати в місті, двокімнатної 100% (+11%), трикімнатної 166% (+7% порівняно з квітнем 2024 року). У Львові - оренда однокімнатної обійдеться у 80% (+6) середньої зарплати в регіоні, двокімнатної 89% (+5%), трикімнатної 102% (+9%). В Одесі - однокімнатні 43% (+8%), двокімнатні 59% (+14%), трикімнатні - 100% (+22%).

Найвищий показник - в Ужгороді (87%), найнижчий - у Харкові (21% зарплати).

Як зазначають у ЛУН, якщо розглядати цей показник у мирний час, то що менший відсоток, то вищий рівень добробуту в тому чи іншому місті. Проте в умовах війни низький рівень частіше пов'язаний із загальною небезпекою (Харків 21%, Миколаїв і Запоріжжя 28%) і може бути одним із чинників, чому частина людей не виїжджає в безпечніші регіони.

На противагу - вкрай високим цінам на оренду однокімнатних у порівняно безпечних Ужгороді (87%), Львові (80%), Івано-Франківську (70% від середньої зарплати), дані дослідження свідчать, що вартість оренди значно перевищує можливості людей її винаймати, зберігаючи свій добробут на належному рівні.

За даними аналітиків ЛУН, у світі оптимальною практикою вважається, коли витрати на житло не перевищують 30% від загального місячного доходу. Зокрема, у країнах Західної Європи оренда в середньому становить близько 25-30% від доходу. Приміром, у Німеччині середня зарплата - €3,741, а оренда перебуває на рівні 27.6%, що забезпечує порівняно збалансовану ситуацію для більшості домогосподарств. Завдання балансу орендної ціни у великих містах Європи вирішують системою заходів. Приміром, запроваджуються обмеження вартості оренди, але як наслідок це зменшує кількість пропозицій оренди, громади оперують своїм муніципальним житлом із пільговими цінами для низки категорій, запроваджуються адресні субсидії, програми оренди з викупом тощо.

Теги: #workua #лун #квартири

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:58 11.11.2024
Лише 15% заявлених черг у житлових проєктах від початку війни введено в експлуатацію без затримок - "ЛУН"

Лише 15% заявлених черг у житлових проєктах від початку війни введено в експлуатацію без затримок - "ЛУН"

16:00 07.11.2024
Розробка формули захисту кваліфікованих кадрів може запобігти їхному відтоку - СЕО Work.ua

Розробка формули захисту кваліфікованих кадрів може запобігти їхному відтоку - СЕО Work.ua

16:38 06.11.2024
SalesFest-2024 “Прокачка” продажів житла - практики успішних гравців

SalesFest-2024 “Прокачка” продажів житла - практики успішних гравців

11:31 05.11.2024
Work.ua відмовиться від співпраці з гральним бізнесом

Work.ua відмовиться від співпраці з гральним бізнесом

16:50 17.10.2024
Рейтинг від ЛУН та Forbes: "Інтергал-Буд" – лідер за кількістю зданих квартир

Рейтинг від ЛУН та Forbes: "Інтергал-Буд" – лідер за кількістю зданих квартир

15:33 27.09.2024
У Києві 67 сертифікатів на квартири отримали учасники бойових дій та сім'ї загиблих героїв

У Києві 67 сертифікатів на квартири отримали учасники бойових дій та сім'ї загиблих героїв

16:02 29.08.2024
Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" й сертифікати на отримання квартир рідним полеглих героїв

Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" й сертифікати на отримання квартир рідним полеглих героїв

17:31 26.07.2024
Ужгород став найдорожчим українським містом за вартістю оренди житла - "ЛУН"

Ужгород став найдорожчим українським містом за вартістю оренди житла - "ЛУН"

17:07 01.07.2024
Київ допоможе відновити пошкоджені квартири в будинку в Оболонському районі - мер

Київ допоможе відновити пошкоджені квартири в будинку в Оболонському районі - мер

18:57 15.05.2024
"Інтергал-Буд" у трійці лідерів за обсягами будівництва під час війни

"Інтергал-Буд" у трійці лідерів за обсягами будівництва під час війни

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗАЕС знову під загрозою блекауту через обстріли - Міненерго

Банки в monobank зібрали 77,86 млрд грн донатів від 10,4 млн осіб за 1000 днів повномасштабної війни

Темп приросту реального ВВП України в жовтні сповільнився до 1,1% - ІЕД

"Укрнафта" купує 51% мережі АЗС Shell в Україні

МВФ і Україна досягли угоди на рівні персоналу про 6-й перегляд програми EFF - Фонд

ОСТАННЄ

Закон про інвентаризацію об'єктів нерухомого майна стимулює житлову реформу України - думки

Дешевше фінансувати Україну зараз, не допускаючи її програшу, - представниця МВФ

МХП у III кв.-2024 збільшив чистий прибуток на 75%

Україна отримає $4,8 млрд у межах проєкту PEACE від Світового банку

AmСham закликала Кабмін і правоохоронні органи активізувати зусилля для боротьби з тінню - заява

Новий завод харчових напівфабрикатів у Тернопільській області планують відкрити влітку 2025 року

Україна просить партнерів про підтримку в трансфері технологій - прем'єр

Україні варто зосередитися на підвищенні продуктивності праці та зміцнити економічні інститути - директор СБ

ЗАЕС знову під загрозою блекауту через обстріли - Міненерго

Європейська та італійська економіка для посилення потребують того, що може дати Україна

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА