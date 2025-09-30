Інтерфакс-Україна
Події
10:29 30.09.2025

ДБР викрило новий епізод махінацій із закупівлею ліжок для військових на Дніпропетровщині

Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило новий епізод махінацій із закупівлею ліжок для військових на Дніпропетровщині, фігуранту справи повідомлено про другу підозру, загальні збитки державі склали майже 14 млн грн, повідомила пресслужба відомства.

"Працівники ДБР у взаємодії із СБУ повідомили про нову підозру посадовцю Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління, причетному до масштабних махінацій під час закупівлі ліжок для військових частин Дніпропетровської області", - йдеться у повідомленні ДБР у телеграм-каналі у вівторок.

Зазначається, що у 2023 році фігурант вже організував тендер на придбання 5 тисяч двоярусних ліжок на суму 28 млн грн. За висновками експертизи, ринкова вартість становила близько 18 млн грн, а переплата держави перевищила 9,5 млн грн. Матеріали за цим епізодом скеровано до суду, а фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у 2 млн грн.

Повідомляється, що наразі слідчі встановили ще одну аналогічну оборудку. Лише за два місяці після першого тендеру той самий посадовець підписав нову угоду з тією ж фірмою на поставку додаткових 2 тисяч ліжок. Переплата цього разу склала майже 4 млн грн.

Керівнику одного з регіональних квартирно-експлуатаційних управлінь повідомлено про ще одну підозру за недбале ставлення до служби військової службової особи в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Державою буде заявлено цивільний позов щодо відшкодування завданих збитків.

 

