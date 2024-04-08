У Білопіллі на Сумщині триває рятувальна операція

У місті Білопілля Сумської області триває рятувальна операція після російського удару керованою авіабомбою - прямо по центру міста, сказав у відеозверненні в понеділок президент України Володимир Зеленський.

"Багато пошкоджень міської забудови, поранених. Станом на цей час відомо про одного загиблого. Мої співчуття", - сказав він.

"Нам потрібно більше можливостей бити державу-терориста у відповідь - військових, санкційних, економічних, юридичних та інших можливостей. Окупант нічого іншого не зрозуміє. Тільки силу, тільки власні втрати. І ми маємо це забезпечити - всі у світі, хто дійсно цінує мир і прагне миру", - заявив він.