Китай випробував неядерну водневу бомбу

Китай випробував нову водневу бомбу без використання ядерних матеріалів, повідомляє South China Morning Post у неділю.

"Китайські дослідники випробували вибухівку на основі водню, яка утворює розпечену вогняну кулю тривалістю понад дві секунди - у 15 разів довше, ніж вибух звичайного тротилу - без використання ядерних матеріалів, як показало нещодавнє наукове дослідження", - поінформувала South China Morning Post.

Тривалий тепловий ефект бомби обумовлений використанням гідриду магнію, сріблястого порошку, який діє як твердотільний матеріал для зберігання водню.

Згідно зі статтею, опублікованою в Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance, 2-кілограмовий пристрій був підірваний під час контрольованого польового випробування і досяг температури, що перевищувала 1000 градусів за Цельсієм. Пристрій був розроблений Науково-дослідним інститутом 705 при Китайській державній суднобудівній корпорації (CSSC), яка є ключовим гравцем в галузі технологій підводної зброї.