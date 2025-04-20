Інтерфакс-Україна
Події
18:48 20.04.2025

Китай випробував неядерну водневу бомбу

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Китай випробував неядерну водневу бомбу

Китай випробував нову водневу бомбу без використання ядерних матеріалів, повідомляє South China Morning Post у неділю.

"Китайські дослідники випробували вибухівку на основі водню, яка утворює розпечену вогняну кулю тривалістю понад дві секунди - у 15 разів довше, ніж вибух звичайного тротилу - без використання ядерних матеріалів, як показало нещодавнє наукове дослідження", - поінформувала South China Morning Post.

Тривалий тепловий ефект бомби обумовлений використанням гідриду магнію, сріблястого порошку, який діє як твердотільний матеріал для зберігання водню.

Згідно зі статтею, опублікованою в Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance, 2-кілограмовий пристрій був підірваний під час контрольованого польового випробування і досяг температури, що перевищувала 1000 градусів за Цельсієм. Пристрій був розроблений Науково-дослідним інститутом 705 при Китайській державній суднобудівній корпорації (CSSC), яка є ключовим гравцем в галузі технологій підводної зброї.

 

 

Теги: #випробування #китай #бомба

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