Інтерфакс-Україна
Економіка
15:27 22.08.2025

"Нафтогаз" може компенсувати ТКЕ різницю в тарифах на 44,5 млрд грн – Кулеба

Держава може зробити часткову компенсацію різниці в тарифах для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) на 44,5 млрд грн за рахунок НАК "Нафтогаз України", повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Структура заборгованості в нас на сьогоднішній день складає 153 млрд грн загалом, вже трошки більше. З них 62 млрд грн – це підтверджена різниця в тарифах. І на сьогоднішні ми маємо такі сподівання, що на 44,5 млрд грн можемо за рахунок НАК "Нафтогаз України" дійсно трохи зменшити навантаження на ТКЕ", – сказав Кулеба під час "Години запитань до уряду" в парламенті в п’ятницю.

За його словами, Мінрозвитку є ініціатором цього процесу, а "Нафтогаз" його підтримує. Він акцентував, "що не так часто політична кон'юнктура складається таким чином".

"Загалом на сьогодні наше завдання дуже просте. Якщо НАК "Нафтогаз" готовий виділити кошти для того, щоб реструктуризувати цей борг на 44 млрд грн, ми маємо зараз це зробити. Це наша стійка позиція. І я прошу також і народних депутатів її підтримати. Це важливо для наших громад, це важливо для галузі в цілому", – зазначив Кулеба.

Він додав, що зараз тривають консультації з Міністерством фінансів та Міжнародним валютним фондом з цього питання.

"Нещодавно був здійснений міжнародний дзвінок з МВФ, тому що саме вони слідкують за нашими бюджетними показниками. Вдячний колегам за досить конструктивний діалог, який там був", – пояснив віцепрем’єр.

Він також наголосив, що передусім потрібно сфокусуватися на прифронтових регіонах, "і наші міжнародні партнери готові нас тут почути".

Як повідомлялося, Кулеба в п’ятницю, 22 серпня, у парламенті заявив, що Україна готова до ОЗП на понад 70%.

У травні 2025 року Кулеба повідомляв, що заборгованість ТКЕ за природний газ перевищує 100 млрд грн, і уряд працює з громадами та обласними військовими адміністраціями над вирішенням цього питання.

