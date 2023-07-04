Економіка

12:10 04.07.2023

"Укртеплокомуненерго" просить припинити стягнення боргів із підприємств ТКЕ до погашення різниці в тарифах

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"Укртеплокомуненерго" просить припинити стягнення боргів із підприємств ТКЕ до погашення різниці в тарифах

Міжгалузева асоціація (МА) "Укртеплокомуненерго" звернулася до прем'єр-міністра Дмитра Шмигаля з проханням заборонити ТОВ "ГК "Нафтогаз Трейдінг" примусове стягнення заборгованості з підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) до повернення їм компенсації з різниці в тарифах.

"У зверненні також наголошується на гострій потребі галузі в поверненні державного боргу з компенсації різниці в тарифах на послуги з постачання теплоенергії та гарячої води не пізніше початку опалювального сезону 2023-2024 років", - повідомляють у пресрелізі асоціації у вівторок.

Як зазначив президент "Укртеплокомуненерго" Арсентій Блащук, теплова галузь опинилася в абсурдно небезпечній ситуації, коли масштабні руйнування внаслідок цілеспрямованих дій ворога зі знищення об'єктів критичної інфраструктури посилюються внутрішніми факторами: фінансовим та адміністративним тиском з боку комерційного газопостачальника та невиконанням фінансових зобов'язань із боку держави.

"Підприємства ТКЕ накопичують борги за газ, тому що понад два роки не отримують обіцяної компенсації різниці в тарифах. А внаслідок внутрішніх проблем регулювання галузі маємо великі ризики стабільного теплопостачання взимку для споживачів...Сподіваємося на ухвалення урядом ефективних дієвих рішень, що нададуть змогу тепловикам виконати свої першочергові зобов'язання перед споживачами", - процитовано в пресрелізі слова Блащука.

Як прокоментували в МА, підприємства ТКЕ занепокоєні безпрецедентно жорсткою політикою ГК "Нафтогаз Трейдинг" щодо примусового судового стягнення грошових коштів, забезпечених державними гарантіями згідно із законом України "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану і подальшого відновлення їх функціонування" від 29 липня 2022 року №2479.

"Теплопостачальники вбачають у цьому свідомий тиск в умовах підготовки до опалювального сезону 2023-2024", - констатується в документі.

В "Укртеплокомуненерго" нагадали, що у 2021-2022 роках між урядом, профільними міністерствами, НАК "Нафтогаз України", Асоціацією міст України та Конгресом місцевих і регіональних влад було укладено меморандуми про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та гарячої води для стабільного проходження опалювальних періодів. У результаті органи місцевого самоврядування з жовтня 2021 року не підвищували тарифів на опалення та гаряче водопостачання для населення, а держава взяла на себе зобов'язання своєчасно компенсувати різницю в тарифах між економічно обґрунтованими та фактичними цінами.

"Утім, тепловики досі не отримали компенсацію навіть за 2022 рік. Без урахування 2023 року держава заборгувала тепловикам близько 28 млрд грн", - наголосили в асоціації.

Як пояснили в МА, це стало основною причиною зростання заборгованості підприємств ТКЕ за спожитий газ.

Зі свого боку ГК "Нафтогаз Трейдинг" відповідно до закону №2479 є учасником процедури врегулювання заборгованості.

"Газопостачальник почав свідомий тиск на підприємства ТКЕ, розгорнувши масову претензійно-позовну роботу", - зазначили в "Укртеплокомуненерго".

До суду з вимогою стягнути заборгованість за газ за період, починаючи з 1 червня 2021 року, вже подано позови щодо теплопостачальників Луцька, Тернополя, Івано-Франківська тощо.

"Зволікання з компенсацією різниці в тарифах призведе до зриву опалювального сезону 2023-2024 років і критичного дефіциту фінансових ресурсів для закупівлі газу", - констатували в асоціації.

Теги: #нафтогаз #борги #енергетика #звернення #тке #укртеплокомуненерго #шмигаль

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