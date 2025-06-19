Інтерфакс-Україна
Події
22:03 19.06.2025

Трамп не відважується вдарити по Ірану через сумніви в ефективності бункерної бомби – ЗМІ

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Трамп зволікає з ударом по Ірану через сумніви в ефективності бомби, яка руйнує бункери, повідомляє The Guardian в четвер, посилаючись на джерела в оборонному відомстві США.

"Ймовірність успішного удару США по іранському ядерному об'єкту, похованому глибоко під землею у Фордо, є предметом глибоких суперечок", - цитує The Guardian обізнаних з обговоренням питання чиновників.

"Дональд Трамп висловив представникам оборонного відомства думку, що США має сенс наносити удари по Ірану тільки в тому випадку, якщо так звана бомба "бункерного типу" гарантовано знищить критично важливий об'єкт зі збагачення урану у Фордо", - повідомили The Guardian особи, знайомі з ходом переговорів.

"Трампу сказали, що скидання GBU-57, бомби вагою 13,6 тонни (30 000 фунтів), ефективно знищить Фордо, але, за словами цих людей, він, схоже, не до кінця переконаний у цьому і не дає дозволу на удари, оскільки очікує, що загроза втручання США змусить Іран сісти за стіл переговорів", - пише The Guardian.

Іран побудував об'єкт зі збагачення ядерної енергії у Фордо під землею, щоб захистити його від загрози повітряних атак.

"В останні роки Ізраїль розробив низку планів знищення Фордо без допомоги Сполучених Штатів. В одному випадку Ізраїль запропонував завантажити вертольоти командос, які могли б з боєм прорватися на об'єкт і підірвати його - варіант, який Трамп відкинув, за словами людей, знайомих з цим питанням", - йдеться в матеріалі The Guardian.

У 1981 році Ізраїль розбомбив наземний ядерний об'єкт поблизу Багдада, щоб зупинити розробку Іраком ядерної зброї.

Джерело: https://www.theguardian.com/world/2025/jun/19/trump-caution-on-iran-strike-linked-to-doubts-over-bunker-buster-bomb-officials-say

Теги: #іран #трамп #бомба #сша

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