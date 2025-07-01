Інтерфакс-Україна
Економіка
17:59 01.07.2025

Офіційний курс євро до гривні вперше досяг майже 49,41 грн/EUR1

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Офіційний курс євро до гривні вперше досяг майже 49,41 грн/EUR1

Національний банк України (НБУ) через зниження гривні до долара, а долара до євро встановив офіційний курс євро до гривні на 2 липня на рівні 49,4093 грн/EUR1, що стало новим історичним максимумом.

Згідно з даними НБУ, попередній історичний максимум був зафіксований 1 липня та становив 48,9856 грн/EUR1, що на 41 коп. менше.

Від початку року курс євро до гривні зріс на 5,72 грн - з 43,6855 грн/EUR до 49,4093 грн/EUR1.

На готівковому ринку євро купівля зросла до 49,25 грн/EUR1, продаж - до 49,44 грн/EUR1.

Водночас Нацбанк підвищив офіційний курс долара на 2 липня до 41,8101 грн/$1 з нинішніх 41,7788 грн/$1.

Теги: #євро #нбу #курс

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