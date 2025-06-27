Інтерфакс-Україна
Економіка
18:12 27.06.2025

Курс євро до гривні у понеділок вчергове сягне історичного максимуму – 48,78 грн/1EUR

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Курс євро до гривні у понеділок вчергове сягне історичного максимуму – 48,78 грн/1EUR

Національний банк України (НБУ) через зниження гривні до долара, а долара до євро встановив офіційний курс євро до гривні на 30 червня на рівні 48,7823 грн/EUR1, що на 15 коп. більше за попередній історичний максимум.

Згідно з даними НБУ, попередній історичний максимум був зафіксований 27 червня та становив 48,6380 грн/EUR1.

Від початку року курс євро до гривні зріс на 5,09 грн — з 43,6855 грн/EUR до 48,7823 грн/EUR1.

На готівковому ринку євро з початку тижня подорожчав на понад 40 коп.: купівля – до 48,87 грн/EUR1, продаж – до 49,06 грн/EUR1.

Водночас Нацбанк встановив офіційний курс долара на 30 червня на рівні 41,6409 грн/$1 порівняно із 41,8335 грн/$1 на початку тижня та 41,0295 грн/$1 на початок року.

Тоді як на готівковому ринку долар подешевшав на майже 20 коп.: купівля – 41,55грн/$1, а продаж – 41,63грн/$1.

Теги: #євро #курс

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