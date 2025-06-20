Інтерфакс-Україна
Економіка
21:24 20.06.2025

Курс євро до гривні сягнув історичного максимуму – 48,20 грн/1EUR

1 хв читати
Курс євро до гривні сягнув історичного максимуму – 48,20 грн/1EUR

Національний банк України (НБУ) через зниження гривні до долара, а долара до євро встановив офіційний курс євро до гривні на 23 червня на рівні 48,2006 грн/EUR1, що стало новим історичним максимумом.

Згідно з даними НБУ, попередній історичний максимум був зафіксований 13 червня та становив 48,0825 грн/EUR1.

Від початку року курс євро до гривні зріс на 6,20 грн — з 41,9960 грн/EURй до 48,2006 грн/EUR1.

На готівковому ринку євро з початку тижня подорожчав майже на 30 коп.: купівля – до 48,45 грн/EUR1, продаж – до 48,62 грн/EUR1.

Водночас долар на готівковому ринку за цей тиждень зріс в ціні не так суттєво – приблизно на 15 коп.: купівля – до 41,70 грн/$1, продаж – до 41,80 грн/$1, а офіційний курс на 23 червня встановлений на рівні 41,8335 грн/$1 порівняно із 41,4466 грн/$1 на початку тижня та 41,0295 грн/$1 на початок року.

 

Теги: #євро #курс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:54 20.06.2025
Рада ЄС рекомендує Болгарії перейти на євро

Рада ЄС рекомендує Болгарії перейти на євро

19:07 12.06.2025
Курс євро до гривні сягнув історичного максимуму – 48,08 грн/1EUR

Курс євро до гривні сягнув історичного максимуму – 48,08 грн/1EUR

21:43 05.06.2025
НБУ фіксує спад чистого попиту на готівковий долар за незмінності попиту на євро

НБУ фіксує спад чистого попиту на готівковий долар за незмінності попиту на євро

01:23 08.05.2025
Україна розглядає можливість переходу від долара до євро як базової валюти — ЗМІ

Україна розглядає можливість переходу від долара до євро як базової валюти — ЗМІ

05:40 26.04.2025
У застосунку Армія+ з’явився новий курс про фінансову грамотність для військових - Міноборони

У застосунку Армія+ з’явився новий курс про фінансову грамотність для військових - Міноборони

05:40 26.04.2025
У застосунку Армія+ з’явився новий курс про фінансову грамотність для військових - Міноборони

У застосунку Армія+ з’явився новий курс про фінансову грамотність для військових - Міноборони

09:15 22.04.2025
Долар США продовжує дешевшати до основних світових валют

Долар США продовжує дешевшати до основних світових валют

07:46 22.04.2025
Курс біткойна піднявся на 4%, повернувшись до рівня початку квітня

Курс біткойна піднявся на 4%, повернувшись до рівня початку квітня

17:02 17.04.2025
НБУ розглядає перспективу посилення ролі євро в валютній політиці

НБУ розглядає перспективу посилення ролі євро в валютній політиці

16:40 02.01.2025
Євро стає базовою валютою для обмінного курсу в Молдові

Євро стає базовою валютою для обмінного курсу в Молдові

ВАЖЛИВЕ

Обсяг підтримки ОПК на цей рік – найбільший за всі роки повномасштабної війни

Питання закупівлі в Болгарії блоків для ХАЕС-3,4 відкрите, проєкт не скасований – глава Міненерго

Україна в ОЗП 2025/2026 буде з газом в повному обсязі – глава Міненерго

Україна має імпортувати цього року щонайменше 4,6 млрд куб. м газу – глава Міненерго

Україна залучить значні потоки капіталу протягом наступного десятиліття, якщо відновлення триватиме за планом, - Лагард

ОСТАННЄ

Український фінансовий сектор відповідає вимогам ЄС на 75-77% — Пишний

Обсяг підтримки ОПК на цей рік – найбільший за всі роки повномасштабної війни

Країни півночі Європи домовилися тісніше співпрацювати щодо танкерів, які перевозять нафту з РФ

"Укргазвидобування" починає 3D-сейсміку на заході України з планами почати буріння нових свердловин у 2026-2027 рр. – Корецький

НБУ очікує в 2025 р. зростання кредитного портфеля банків на 20–25%

Укрексімбанк припиняє миттєві перекази через Western Union і MoneyGram

Експорт зерна в 2024/25 МР перевищив 40 млн тонн

Засилля імпортного сиру завдає суттєвої шкоди вітчизняним сироварам

Главу "Укренерго" може бути обрано простою більшістю голосів наглядради з третьої спроби

"Метінвест" за допомогою ШІ контролює якість продукції і вважає це проривом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА