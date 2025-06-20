Курс євро до гривні сягнув історичного максимуму – 48,20 грн/1EUR

Національний банк України (НБУ) через зниження гривні до долара, а долара до євро встановив офіційний курс євро до гривні на 23 червня на рівні 48,2006 грн/EUR1, що стало новим історичним максимумом.

Згідно з даними НБУ, попередній історичний максимум був зафіксований 13 червня та становив 48,0825 грн/EUR1.

Від початку року курс євро до гривні зріс на 6,20 грн — з 41,9960 грн/EURй до 48,2006 грн/EUR1.

На готівковому ринку євро з початку тижня подорожчав майже на 30 коп.: купівля – до 48,45 грн/EUR1, продаж – до 48,62 грн/EUR1.

Водночас долар на готівковому ринку за цей тиждень зріс в ціні не так суттєво – приблизно на 15 коп.: купівля – до 41,70 грн/$1, продаж – до 41,80 грн/$1, а офіційний курс на 23 червня встановлений на рівні 41,8335 грн/$1 порівняно із 41,4466 грн/$1 на початку тижня та 41,0295 грн/$1 на початок року.