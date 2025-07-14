Долар слабо змінюється до основних світових валют

Курс долара США слабко змінюється в парах з євро, фунтом стерлінгів і японською єною вдень у понеділок.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), піднімається на 0,03%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,02%.

Учасники ринку продовжують стежити за новинами міжнародної торгівлі, а також чекають виходу важливих статданих пізніше цього тижня.

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження мит у розмірі 30% на товари з Мексики та країн ЄС. Про це він повідомив у двох посланнях, надісланих у суботу.

"З 1 серпня ми стягуватимемо з товарів з країн ЄС мито всього в 30% для того, щоб ліквідувати торговий дефіцит, який маємо з ЄС", - написав він.

Водночас Євросоюз до 1 серпня не запроваджуватиме тарифів на американські товари, сподіваючись, що найближчими тижнями вдасться врегулювати розбіжності з Вашингтоном, заявила в неділю голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. При цьому вона зазначила, що Брюссель продовжить підготовку торгових контрзаходів на випадок, якщо домовитися не вдасться.

У вівторок США оприлюднять дані про динаміку споживчих цін у червні. Експерти очікують, що інфляція в країні прискорилася до 2,6% з травневих 2,4%. Пізніше цього тижня також опублікують червневі дані щодо промислового виробництва і роздрібних продажів у Штатах.

Євро за даними на 15:01 кч торгується на рівні закриття п'ятниці, по $1,1690. Фунт дешевшає на 0,06%, до $1,3484.

Курс долара щодо єни знижується на 0,03%, до 147,37 єни.