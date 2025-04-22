Долар США продовжує дешевшати до основних світових валют

Долар США продовжує дешевшати до євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у вівторок.

Тиск на американську валюту чинять побоювання погіршення економіки країни в результаті торговельної війни, розв'язаної Білим домом. Крім того, нападки президента США Дональда Трампа на голову Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Павелла створюють побоювання з приводу можливої політизації грошово-кредитної політики в країні, потенційного підриву довіри до ФРС і ослаблення довіри інвесторів до долара, пише Trading Economics.

У понеділок Трамп опублікував новий пост у соцмережі Truth Social, в якому назвав Павелла "великим невдахою" і зажадав негайного зниження ставок Федрезервом.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,2%, ширший WSJ Dollar Index - 0,25%.

У понеділок DXY оновив мінімум із лютого 2022 року.

"Ми бачимо чіткі сигнали того, що ринку не подобається навіть ідея про те, що президент може спробувати змістити главу ФРС", - зазначає Крішна Гуха з Evercore ISI, слова якого наводить CNBC.

Пара євро/долар за даними на 7:55 кч у вівторок подорожчала до $1,1544 з $1,1514 на закриття попередньої сесії. Курс європейської валюти тримається на максимумі з листопада 2021 року.

Вартість фунта до долара збільшилася до $1,3415 з $1,3381 напередодні.

Курс долара в парі з єною опустився під час торгів до 139,99 єни зі 140,87 єни за підсумками попередніх торгів. Він тримається біля мінімуму за 7 місяців завдяки зростанню попиту на активи "тихої гавані" в умовах невизначеності, створеної політикою Трампа.

Курс долара в парі з офшорним юанем зріс до 7,3100 юаня проти 7,2935 юаня за підсумками попередніх торгів.