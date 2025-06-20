Інтерфакс-Україна
Події
19:54 20.06.2025

Рада ЄС рекомендує Болгарії перейти на євро

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Рада ЄС рекомендує Болгарії перейти на євро

Рада міністрів економіки і фінансів ЄС, що засідала в Люксембурзі, ухвалила в п'ятницю рекомендувати Болгарію до вступу в єврозону.

"Рада ухвалила рекомендацію про перехід Болгарії на євро і схвалила лист до Європейської ради про розширення єврозони для обговорення на її засіданні 26-27 червня", - ідеться в опублікованому за підсумками засідання повідомленні Ради ЄС.

Очікується, що в липні Рада ЄС офіційно схвалить необхідні правові акти для приєднання Болгарії до єврозони до січня 2026 року.

Теги: #євро #болгарія #єс

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