Рада ЄС рекомендує Болгарії перейти на євро

Рада міністрів економіки і фінансів ЄС, що засідала в Люксембурзі, ухвалила в п'ятницю рекомендувати Болгарію до вступу в єврозону.

"Рада ухвалила рекомендацію про перехід Болгарії на євро і схвалила лист до Європейської ради про розширення єврозони для обговорення на її засіданні 26-27 червня", - ідеться в опублікованому за підсумками засідання повідомленні Ради ЄС.

Очікується, що в липні Рада ЄС офіційно схвалить необхідні правові акти для приєднання Болгарії до єврозони до січня 2026 року.