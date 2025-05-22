Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
13:02 22.05.2025

Турбота з крилами: як "Українські вертольоти" підтримують дітей полеглих Героїв

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Турбота з крилами: як "Українські вертольоти" підтримують дітей полеглих Героїв

Авіакомпанія "Українські вертольоти" від початку повномасштабної війни виділила понад 270 мільйонів гривень на підтримку української армії, родин загиблих Захисників та ветеранів. Це - свідомий і глибоко особистий обов’язок компанії, адже понад 80 її співробітників були призвані до лав ЗСУ, а восьмеро з них загинули на фронті.

Нещодавно "Українські вертольоти" організували подію для 40 дітей, які перебувають під опікою компанії. Захід відбувся у просторі "Третє дихання" - місці, що створене для підтримки емоційного здоров’я та внутрішньої сили. Це була не просто зустріч: це була турбота в дії - про дітей, які втратили найдорожчих, про їхні емоції, про потребу у розумінні й підтримці.

"Ми розуміємо, що, на жаль, ця війна завтра не закінчиться. Але ми повинні вміти жити й працювати у дуже складних умовах. Дорогі діти! До вашого повноліття ми будемо вам допомагати та робити все, щоб дитинство було радісним та щасливим, не дивлячись на те, що вам доводиться зростати в цей нелегкий час. Ми з вами, ми поруч, ми будемо перемагати всі незгоди, щоб ви були здоровими, щасливими та усміхненими. Бо діти наших загиблих Захисників - це наше майбутнє. Нехай у ваших серцях буде світло, нехай буде радість. Дякую вам за довіру!", - звернувся до дітей Голова Ради директорів авіакомпанії "Українські вертольоти", - Володимир Ткаченко.

Діти отримали подарунки та частування. Представники Авіакомпанії були поруч увесь час: спілкувалися, відповідали на запитання, створювали атмосферу тепла та безпеки. Організатори подбали про те, щоб кожна дитина почувалася затишно й мала простір для власних емоцій.

Підтримка від авіакомпанії "Українські вертольоти" регулярна та відповідальна

Авіакомпанія "Українські вертольоти" не лише організовує емоційно важливі заходи. Щомісяця кожна дитина під опікою компанії отримує 10000 грн допомоги - на техніку, одяг, взуття, іграшки та побутові речі.

Ця ініціатива - частина благодійної платформи "Дітям наших Захисників", яка об’єднує соціально відповідальний бізнес з усієї країни. Сьогодні до неї вже долучилися такі компанії, як МХП, які опікуються 32 дітьми, та ще понад 50 соціально-відповідальних бізнесів. І ця динаміка позитивна.

Це не разовий жест, а системна турбота. Приклад того, як відповідальний бізнес не стоїть осторонь, коли це справді важливо. Бо дбати - означає діяти.

Фото за посиланням: https://fex.net/ru/s/zfa8bxk

Теги: #українські #вертольоти

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