Авіакомпанія "Українські вертольоти" організувала 1500 дітям загиблих Захисників театральне свято та вручення сертифікатів

У Київському національному академічному театрі оперети 27 та 28 серпня пройшли 4 спектаклі "Лампа Аладдіна" для дітей, чиї батьки загинули, захищаючи Україну. Спеціальні покази напередодні Дня знань організувала авіакомпанія "Українські вертольоти". Тут же вона вручила подарункові сертифікати "Епіцентру" синам та дочкам загиблих Героїв з Києва та Київщини. Так соціально-відповідальний бізнес підготував до навчального року 1500 дітей загиблих Захисників та Захисниць.

"Мені прикро, що моє покоління не змогло вас повністю захистити, що на вашу долю випало таке випробування як війна. Це дуже погано. Авіакомпанія робить все, що може, щоб ви були щасливі, відчували радість. Ми будемо допомагати вам стільки, скільки потрібно, поки ви не станете дорослими і самостійними. Минулого року ми допомогли підготуватися до школи 1000 діток. А у цьому році вже знайшли можливість допомогти 1500. І ми будемо старатись ще, щоб мати можливість допомагати більше", — звернувся перед спектаклем до дітей голова Ради директорів авіакомпанії "Українські вертольоти" Володимир Ткаченко.

Крім приємних емоцій від перегляду спектаклю, кожен син та донька загиблих захисників отримали сертифікат номіналом 5000 гривень. На ці кошти один із батьків або опікуни дітей зможуть придбати товари, необхідні для навчання. Купити можна вишиванки, шкільну форму чи спортивний одяг, планшети, підручники, будь-що із канцелярії.

Це не вперше "Українські вертольоти" роблять сюрприз дітям Захисників та Захисниць. Дитячі подарункові сертифікати з'явилися минулого року завдяки співпраці авіакомпанії "Українські вертольоти" та національної мережі торговельних центрів "Епіцентр".

Захід пройшов за сприяння Київської ОВА, територіальних громад Київщини, Київського обласного центру допомоги Захисникам України імені Віталія Анатолійовича Баранова та Центру комплексної підтримки учасників бойових дій "Київ мілітарі хаб". Це дієвий приклад взаємодії держави та бізнесу.

Авіакомпанія "Українські вертольоти" спрямувала цього разу 7,5 млн грн на підтримку дітей загиблих Захисників та Захисниць. А загальна сума виділених авіакомпанією коштів на благодійність за час повномасштабного вторгнення уже перевищує 300 млн грн. Авіакомпанія постійно розвиває три напрямки благодійної діяльності: передає техніку на фронт, виділяє кошти на реабілітацію ветеранів, надає допомогу родинам загиблих Захисників та Захисниць.