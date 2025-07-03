Ветерани закликали Президента України підтримати "Українські вертольоти"

В авіакомпанії "Українські вертольоти" зібрались військові, ветерани, опікуни дітей-сиріт воїнів ЗСУ, члени родин загиблих Захисників та представники громадськості, щоб підписати відкритого листа до Президента України Володимира Зеленського. Вони звернулися з проханням захистити авіакомпанію "Українські вертольоти" як соціально-відповідальний бізнес. Підписанти попросили доручити компетентним органам дати оцінку діям народного депутата Федора Веніславського, який відчуваючи свою безкарність, почав надавати публічні коментарі, що є неправдивими і дискредитують авіакомпанію, а також дати політичну та публічну оцінку будь-яким формам рейдерства чи свавілля щодо підприємців, які працюють чесно та підтримують військо.

Авіакомпанія "Українські вертольоти" допомагає армії з 2014 року, а від початку повномасштабного вторгнення вже надала благодійної допомоги на загальну суму понад 278,92 млн грн, з яких 193,52 млн грн — саме на потреби армії. За період від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну приватне товариство сплатило понад 1 млрд грн податків до держбюджету, в тому числі 914 млн грн податків і зборів, що стосуються заробітної плати.

На підтримку компанії виступили як військові в залі, так і Захисники з передової — зокрема, бійці 157-го батальйону 118-ї бригади ТРО, які передали відеозвернення на підтримку "Українських вертольотів" з окопів. У ньому вони закликали не допустити зупинки діяльності компанії, яка стала для багатьох підрозділів важливою та вчасною підтримкою на бойовому шляху.

"Таких відеозвернень з підтримкою від військових у нас уже більше десятка. Саме вони мотивували нас зібрати наших друзів та відкрито звернутись до Президента України", — зазначив ветеран, учасник бойових дій Євгеній Тимошенко, який працює начальником відділу авіаційно-технічного постачання та організації ремонту авіаційно-технічного майна в авіакомпанії "Українські вертольоти".

Підтримали Авіакомпанію й ветерани війни, зокрема Сергій Саврей заявив: "Українські вертольоти" — це соціально-відповідальне підприємство, яке не тільки підтримує армію, а й допомагає ветеранам у реабілітації та працевлаштуванні".

Вдова воїна ЗСУ, мати 3-ьох дітей Олена Кушнірук звернула увагу на важливість тої постійної допомоги, яку Авіакомпанія надає родинам загиблих, а особливо дітям-сиротам полеглих Захисників в межах створеної авіакомпанією "Українські вертольоти" благодійної платформи "Дітям наших Захисників".

Підписанти наголосили: "На жаль, на сьогодні веніславщина існує як явище. Існують люди, які думають про своє збагачення, а не про перемогу. Ми бачимо їх у Верховній Раді, є вони і в Уряді і в обласних, місцевих адміністраціях. Це люди, які часто по телевізору, в інших засобах масової інформації, проголошують патріотичні гасла. Але насправді такі веніславські не повезуть на передову дрони чи РЕБи, які вони особисто купили, не допоможуть нашим ветеранам з інвалідністю, чи сиротам, батьки яких загинули на війні. Вони будуть гучно говорити і говорити правильні речі, і тихо робити все, щоб набити у свої бездонні кишені, як можна більше грошей, та тихо знайти собі "запасний комфортний аеродром". Веніславські підтримують один одного, допомагають один іншому прокручувати свої схеми, захищають один одного. Маємо надію, що після нашого звернення такі веніславські будуть поводити себе менш нахабно і зухвало", — йдеться в листі.

Компанія має продовжувати свою роботу без інформаційного тиску, адже сьогодні це означає не лише стабільність для сотень співробітників, а й безперервну підтримку фронту, дітей, які втратили батьків на війні та ветеранів. Вони закликали президента України Володимира Зеленського сприяти всебічному та об'єктивному розслідуванню компетентними органами дій нардепа Федора Веніславського та публічно засудити безпідставне переслідування підприємства.