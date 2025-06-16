"Українські вертольоти" заявляють про інформаційну атаку

Атакують авіакомпанію, яка є одним із лідерів галузі перевезень України, яка позитивно впливає на міжнародний імідж України за кордоном, яка щорічно сплачує сотні мільйонів податків та виділяє на благодійність десятки мільйонів гривень щомісячно. Поки що атакують інформаційно — псують репутацію. Та це не перша подібна атака на успішного вертолітного оператора.

“Щось схоже уже відбувалось на початку 2022 року, під час гострої фази повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Тоді у червні правоохоронцями навіть було затримано Голову Ради директорів авіакомпанії Володимира Ткаченка, але через добу він був звільнений з-під варти рішенням суду. Подібні методи можуть свідчити про спробу захоплення управління в авіакомпанії, про рейдерське захоплення. Але ми не допустимо, щоб біле називалось чорним. Ми розраховуємо на суспільний розголос та підтримку громадянського суспільства”, — заявила комунікаційна директорка авіакомпанії “Українські вертольоти” Леся Червінська.

До авіакомпанії “Українські вертольоти”, яка активно підтримувала армію з 2014 року та потужно допомагає зараз автівками, квадроциклами, коптерами, РЕБами різним бойовим підрозділам Сил оборони України, завітали журналісти з питаннями, які містять в собі звинувачення у нібито співпраці з росіянами та звинувачення у навмисній шкоді Силам оборони України. Абсурдність ситуації за межею. Але, пам’ятаємо, що живемо в час, коли інформаційні технології творять чудеса, приводять до влади друзів путіна в різних країнах світу. Чинити опір, відстоювати правду, оприлюднювати факти — все, що залишається.

Сфабриковані звинувачення проти голови Ради директорів авіакомпанії “Українські вертольоти” Володимира Ткаченка почались із нібито наявності в нього російського паспорта. Тоді на з’ясування правди суду знадобилось трохи більше доби. Отже, ніякого російського сліду. А в подальшому, через відсутність складу правопорушення 31 січня 2023 року справу було закрито.

Авіакомпанія понад рік доводила у господарських судах відсутність підстав для звинувачень у нібито затягуванні повернення державі орендованих вертольотів. Остаточне рішення в справах проти “Українських вертольотів” виніс Верховний суд України. Це означає відсутність навмисних дій, які могли зашкодити Збройним силам України та Нацгвардії.

Але комусь повторно захотілось використати той самий сценарій. Раніше напрацьована схема — не пройде.

Що встановили слідчі та розглядав суд? Як усе було насправді?

“Авіакомпанія “Українські вертольоти” орендувала Нацгвардії повітряні судна. Відповідно до умов контрактів вони мали повернутись до України в разі настання форс-мажору. На жаль, за 2 тижні від 24 лютого 2022 року не вдалось повернути усі борти. Перешкоджали обставини непереборної сили, на які авіакомпанія не могла впливати. Військова хунта в Малі, яка прийшла до влади в результаті перевороту, не надавала дозволів на виліт, ігнорувала запити МЗС України, а влада Сомалі заборонила виліт до заміни бортів на інші. Підняти у повітря вертольоти без загроз життю наших людей та вертольотів було неможливо. Ми у судовому порядку довели, що вжили усіх можливих заходів задля виконання зобов’язань, намагались виконати умови контракту і вчасно повернути на територію України усі без винятку борти. Ми неодноразово звертались до урядів цих республік, до міжнародних організацій, посольств іноземних країн та задіювали Міністерство закордонних справ України”, — пояснив виконавчий директор авіакомпанії “Українські вертольоти” Сергій Букорос.

Час грав проти України і проти “Українських вертольотів”. Але у перший рік повномасштабного вторгнення, у 2022-му році усі орендовані судна повернуті на аеродроми базування і вони виконують бойові та логістичні завдання.

“Важливо зазначити, що співпраця держави Україна та приватної авіакомпанії “Українські вертольоти” була взаємовигідна протягом більше як 15 років. Адже ми брали в оренду, наприклад, у 2003 році вертольоти, що потребували капітального ремонту та були розукомплектовані — ремфонд. Ми їх відремонтували тоді і з 2004-2008 року вони вже літали. У 2012 році ми виграли тендер на оренду вертольотів Національної гвардії, які вже тривалий час в розібраному стані лежали на Севастопольському авіаремонтному заводі. Провели ремонт. Модернізацію. А у кінці 2013 року, чим я особисто пишаюсь, нам вдалось перелетіти з Криму до іншого місця базування, незадовго до того, як авіабазу захопили росіяни”, — розказує Сергій Букорос.

За рік оренди бортів авіакомпанія сплачувала 197 млн грн. Саме таку суму було сплачено в 2021 році до держбюджету через Міноборони і через МВС. Для порівняння у 2023 році всі об'єкти, які Фонд держмайна України здавав в оренду, принесли в бюджет 770 млн грн. І це 14,3 тис. договорів цілісних майнових комплексів та нерухомого майна, а не два з “Українськими вертольотами”. За рахунок орендної плати від авіакомпанії в силових структур була навіть можливість купувати нові вертольоти, якби було таке бажання. Вартість оренди усіх вертольотів протягом 15 років співмірна з вартістю нових таких же бортів.

Крім того, за умовами контрактів, на експлуатантові, тобто, на орендареві, було покладено обслуговування та ремонт вертольотів. Як повідомляють в авіакомпанії “Українські вертольоти”, усі орендовані судна до 2021 року пройшли капітальний ремонт. Що дозволило передати їх Міноборони та Нацгвардії у технічно справному стані, а саме вертольоти віднесено до 2 категорії. Таку категорію зафіксовано в актах приймання-передачі вертольотів.

“У класифікації технічного стану авіаційного майна є 5 категорій. Перша — стан нового, з виробництва. Друга — до якої зарахувало повернуті нами борти командування Сухопутних військ та Міністерство Внутрішніх справ України — це технічно справний стан. Всього є п’ять категорій“, — пояснює виконавчий директор “Українських вертольотів” Сергій Букорос.

Зараз авікомпанія має власні вертольоти, які були куплені в європейських країнах, а також орендує в американської фірми кілька бортів Мі-8. Майже всі вони були зареєстровані в Україні до початку повномасштабного вторгнення, що можна перевірити в реєстрі цивільних повітряних суден на сайті Державіаслужби.

“Всі документи знаходяться в державних органах, перевірялись під час реєстрації повітряних суден, тому стверджувати про те, що це — російські вертольоти — некоректно. Крім того при укладанні договорів, починаючи з 2015 року, авіакомпанією проводиться моніторинг наших всіх контрагентів: і у яких ми закупляємо запчастини, і в яких ми орендуємо повітряні судна. Ми вже поінформували наших американських та європейських партнерів, що ними цікавляться“, — розказує Сергій Букорос.

Як кажуть в авіакомпанії, вони готові в межах чинного законодавства надавати усі наявні документи та підтвердження своїх заяв.

“Особливо цинічним є те, що звинувачують у співпраці з нібито росіянами авіакомпанію, яка ще з часів АТО, з 2014 року допомагає війську, а лише за останні роки, за час повномасштабного вторгнення, передала 28-ми різним військовим підрозділам Сил оборони України різної допомоги на суму в 192,4 млн грн. І ми постійно передаємо автівки, коптери, квадроцикли, РЕБи та інше потрібне для захисту України майно. А також авіакомпанія “Українські вертольоти” взяла під свою бізнес-опіку дітей-сиріт загиблих Захисників та Захисниць з Києва та Київщини. Ми виділяємо кошти на реабілітацію воїнів. На гуманітарний напрям допомоги вже було виділено 84,1 млн грн. Тобто, разом сума благодійної допомоги становить 276,5 млн грн”, — додала директорка з комунікацій Леся Червінська.

Усі фото та скани надані пресслужбою авіакомпанії “Українські вертольоти”.